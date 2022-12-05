台美BTA進度曝光 經貿辦：明年底前完成目標不變

台美21世紀貿易倡議的首場談判過後，外界關注接下來是否台美之間簽訂BTA的進度到哪？政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮今（5）日表示，對於明年底前簽訂雙邊貿易協定的目標永遠沒變。

民進黨立委羅致政指出，目前對於貿易倡議一直有提出下一步，對於明年簽訂BTA這個目標是否還在？

楊珍妮回應，「這個目標永遠都存在」，我方希望在明年底之前，輪到美國主辦APEC領袖會議之前，台美雙方可以簽訂一個雙邊貿易協定，而這個雙邊貿易協定，因美國並沒有授權法案，因此將不會包含關稅減讓部分，內容也就是目前台美21世紀貿易倡議中裡面提到的11項議題，貿易便捷化、良好法規實務、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國營事業、非市場政策及措施等。

羅致政追問，所以接下來的這個BTA並沒有碰觸到大家普遍談及的FTA裡面最關鍵也最核心的關稅議題？

楊珍妮說，確實是沒有關稅，但一般來說非關稅的貿易障礙在國際間的研究它所占的一個成本可減少10-20%；對於接下來台灣將與美國在談台美21世紀貿易倡議的結果就是希望能夠在明年底前簽下雙邊貿易協定，也希望能在明年的APEC時向全世界各國展現台灣是能夠符合這樣的高標準的新規定，因為裡面包含後疫情時代、數位貿易及對抗氣候變遷等新規則，然後希望能由這個雙邊協定來發展跟其他國家有更進一步的貿易往來。

羅致政也說，這項如此大的談判會議，要趕在明年前就完成是否有點趕？楊珍妮說，因此台美之間已經有著相當多的視訊會議由技術階層在談，因此也希望明年底真的能謹慎完成。

另外，羅致政也說，那這樣的談判後，對於帶來的外溢效果是否有評估？楊珍妮說，由於現在CPTPP也是講求高標準，如今台美所談的21世紀貿易倡議所以談及的標準還比CPTPP更強，因此這樣也能讓各國知道，只要你能遵守高標準國際規範且我們是信守承諾的國家，因此也能有助於台灣加入CPTPP的機會，雖然各國談判也會因文化與體制不同有所差異，不過現在國際貿易最大的共同點就是市場的開放程度、標準規範的遊戲規則都是一致。

至於IPEF，楊珍妮也說，目前IPEF已經有列出四項架構若對照台美的11項議題幾乎都已經涵蓋在裡面，因此在未來台灣想要加入IPEF的目標還是沒有改變，因為這是區域最重要的協定，因此我方對於加入IPEF目標永遠不變。