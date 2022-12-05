能源論壇周四登場／許乃文：健全綠電購售機制

台灣正積極推動離岸風電「區塊開發」，哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文對政府提出三項建議，首先是建構健全的綠電購售市場，其次是建構具融資可行性的行政契約，第三是維持台灣離岸風電供應鏈競爭力，優化開發環境並調整相關法規。

經濟日報將於12月8日主辦「2022能源願景高峰論壇--永續綠能 永續ESG」，邀請產官研專家探討永續能源現況、挑戰及未來。許乃文將出席以「企業永續 邁向淨零碳排」為題的座談，擔任與談人。論壇協辦單位包括經濟部能源局、台電公司、台達電、工研院、永豐餘投控、哥本哈根基礎建設基金、中華開發金控。

今年是哥本哈根基礎建設基金成立十周年、台灣辦公室成立五周年，CIP宣告持續以基金管理專業推動能源轉型，其第五號旗艦基金即將於2023年初完成募資，規模達新台幣4,700億元，為全球最大再生能源基金。

台灣的離岸風電第三階段區塊開發如火如荼展開，許乃文表示，CIP為此備標兩年，積極參與首輪選商，目前已與本土廠商簽署超過30紙合約，並取得國內外33家金融機構融資意向書、14家本土保險公司合作意向書。

相較於潛力場址由台電躉購的模式，綠電購售是區塊開發風場的全新挑戰。CIP自2021年起舉辦多場大型CPPA工作坊，與百餘家潛在綠電買方洽談，橫跨半導體、電路板、鋼鐵、快速消費品等產業，盼能橋接綠電買賣雙方，建構健全市場機制。

關於目前全球聚焦的「Power-to-X技術」，許乃文強調，其優勢在於能將綠電以不同能源形式儲存，除協助調節再生能源的波動特性外，更能為「難減排產業」提供前所未有的直接減排方案，應用層面靈活。此外，Power-to-X的能源儲量及供應時長均大於傳統電池，可達到工業級的應用規模。

看準離岸風電結合Power-to-X技術之潛力，CIP特別成立全球唯一的能源轉型基金，首階段於丹麥、挪威、西班牙、葡萄牙、智利與澳洲等國家共六個專案已進入開發建設階段；另有11個新專案現正規劃，且擬於台灣推動第12個Power-to-X專案。

除能源轉型基金外，CIP為不同再生能源開發需求，量身打造專門基金，包括新市場基金協助新興市場發展再生能源、綠色信貸基金提供再生能源專案資金需求等。