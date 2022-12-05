楊金龍：抗通膨 央行工具箱還有法寶

中央銀行總裁楊金龍指出，央行透過多元政策工具箱，落實維持物價穩定等多重法定目標；央行政策工具箱裡包括利率、匯率及貨幣與信用管理，透過影響資金借貸成本及數量等，進而影響實體經濟，落實多重目標。

楊金龍表示，央行政策工具欲落實法定職責各有其優先性，但政策工具間亦具有互補性。例如，為落實維持物價穩定，央行主要以利率、貨幣管理等價量並行工具因應，但新台幣匯率亦有穩定通膨功能。長期而言，新台幣匯率具有反通膨、反景氣循環的功能。

楊金龍日前赴中研院經濟所專題演講時提及，為達成央行的法定職責目標，包括：維持物價、新台幣匯率穩定及健全銀行業務，並在上述目標範圍內，協助經濟發展。央行運用政策工具箱，包括利率、匯率、貨幣管理（M2成長參考區間）及信用管理（選擇性信用管制），影響資金借貸成本及數量等，進而影響實體經濟，落實多元目標。