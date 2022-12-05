國民年金保險費率 喊漲

攸關287萬家庭主婦、失業勞工、學生投保的國民年金保險最新精算報告出爐。報告示警，在目前9.5%費率情況下，國保基金餘額4,656億，基金存量不足支付未來20年的國保給付。依《國民年金法》規定，明年應依法須調升費率0.5個百分點至10%。

報告表示，國保最適保險費率為17.53%，未提存潛藏負債達7,385億元，因不足額提撥加上人口老化，將造成未來保險費現金流量減少，長期勢將無法支應逐年增加的請領年金人口與支付金額。

據國民年金法，國保基金餘額不足以支付未來20年的保險給付，國保費率應每兩年調升0.5個百分點。根據精算結果顯示，明年國保費率確定將調升至10%。衛福部社會保險司長商東福表示，明年國保費率調升、以及因消費者物價指數累計增幅超過5%，目前月投保金額18,282元亦將隨物價上調，全案將在12月中旬核定。

國保財務每兩年精算一次，最新一版、2021年精算報告於日前出爐，以2021年10月1日為基準日，精算未來40年財務狀況。該報告指出，國保基金餘額4,656億元，在不納入保費收入情況下，用以支付給付，即以存量精算，預估國保基金將在2037年轉為負值，亦即基金存量不足支付未來20年的國保給付，這也是國保依法調升費率之依據。

精算報告指出，若國保費率續維持9.5%，納入保費收入，國保基金將在2033年收支失衡，且於2049年破產，較上一次精算報告延遲一年破產，主因過去幾年國保基金投資收益提高、以及保險費率由9%提高至9.5%。

報告指出，在目前9.5%費率情況下，國保基金精算負債1兆2,041億元，已提存金額為4,656億元，已提存比率為38.6%，未提存負債為7,385億元。

若國保費率自明年起調升0.5個百分點至10%，之後持續每兩年調升0.5個百分點至12%，國保基金出現收支失衡則可延至2036年，破產年限可延至2052年。

精算報告指出，國保最適保險費率，亦即可以涵蓋未來40年給付支出之費率應為17.53%，這與目前9.5%費率有一大段差距。報告指出，在不足額提撥下，僅於未來二年提高費率至10%，對於國保財務改善並不明顯，因此建議，未來國保費率應持續調升至上限12%，以避免後續財務缺口持續擴大。