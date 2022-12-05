央行本波升息 走到尾聲

中央銀行升息循環近尾聲了嗎？金融圈主管分析，央行總裁楊金龍近日透露，「國際機構預測，明年美、歐、英等國通膨居高，經濟轉呈微弱成長或小幅衰退；若未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。」以此研判，本波升息循環可能在明年畫下休止符。

央行將於下周四（15日）召開今年最後一場理監事會，金融圈預估，央行本季仍將宣布升息半碼（0.125個百分點），著眼明年全球經濟、通膨下行機率高，金融圈人士認為，下周四很可能是台灣這波升息循環的最後一次升息。

楊金龍表示，展望明年，供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行第3季預測明年台灣通膨率為1.88%，因明年國際景氣趨緩，制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.9%。

主要經濟體積極緊縮貨幣政策的外溢效應及國際景氣趨緩影響，預期第4季出口負成長與投資動能趨緩，市場預估，央行本季理事會將下修明年經濟成長率、通膨率預估值。S&P Global Market Intelligence預測，明年台灣通膨率、經濟成長率分別為1.9%、2.2%。

為對抗通膨，今年以來央行已三度調升政策利率共0.5個百分點；並二度調升新台幣存款準備率，共0.5個百分點；楊金龍日前在中研院經濟所演講時提到，2021年通膨率受供給面（疫情導致全球供應鏈瓶頸）及基期因素影響而走升，消費者物價指數（CPI）、核心CPI年增率分別為1.96%、1.33%。

央行指出，今年1月至10月平均CPI年增率為3.04%，主因食物類、油料費及耐久性消費品，如家電、汽車等價格上漲，使CPI年增率約上升2個百分點，貢獻約65%。楊金龍說，輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚；今年新台幣貶值雖亦增加進口原物料及商品成本，惟影響國內通膨尚屬可控。

今年1月至10月，以美元計價的進口物價指數年增率為11.17%，因新台幣兌美元較去年同期貶值5%，以新台幣計價進口物價漲幅升為17.1%；估計將使今年CPI年增率上升0.12至0.25個百分點。若今年新台幣對美元平均貶值6%，則對CPI年增率影響為0.15至0.3個百分點。

楊金龍強調，美、歐等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應。全球終端需求（包括傳產、消費性電子產品）快速降溫，今年8月台灣出口成長明顯減緩，且9、10月均呈負成長；且自今年下半年起全球經濟成長放緩，原油等原物料價格因需求下降而回跌，有助減緩輸入性通膨壓力。