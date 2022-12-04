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逸達生技前列腺癌新劑型新藥 獲國家新創獎永續典範獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達生技（6576）今（4）日表示，該公司近日以「前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI®」獲評審團肯定，榮獲生策會頒發第19屆國家新創獎的最高榮譽—「永續典範獎」。

「國家新創獎」係由生策會主辦，作為國內生醫研發最高指標獎項，每年匯聚產、學、研、醫界超過千位創新人物代表參與；其中的永續典範獎則是表揚過去國家新創獎曾獲獎兩次以上的項目持續精進創新，其研發成果屬重大突破，獲國際授權、取證、上市銷售，且研發動能與核心團隊足為新創與科研典範。

逸達表示，前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI®為治療晚期前列腺癌之藥物緩釋長效針劑，不需混合可直接注射使用，成功突破技術瓶頸，具臨床使用之優勢，已取得美國、加拿大、歐盟藥證，並於美國上市銷售，是台灣第一個自主研發、完成三期臨床試驗、遞交NDA、獲上市許可，並成功在美上市的505(b)(2)新藥，逸達也成為第一家獲美國FDA直接授予505(b)(2) 新藥藥證的台灣公司，堪為台灣新藥開發標竿典範，予以評定獲獎。

逸達表示，CAMCEVI®已完成全球主要市場國際授權，已實收授權金超過新台幣10億元；授權金全額歸屬逸達，毋須與他人或前手分享。

生策會 新藥開發

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