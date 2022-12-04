加油要快 中油：明起汽、柴油各調漲0.2元

台灣中油宣布，明（5）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及2.0元。

台灣中油表示，本週受美國宣布放寬對委內瑞拉實施的部分石油制裁影響，導致國際油價下跌，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.5美元，新台幣兌美元匯率升值0.294元，國內油價依公式計算跌幅為1.24%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.2元及2.2元，惟本週部分亞幣升幅較新臺幣高，換算亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.7元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.0元及2.0元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。