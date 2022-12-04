工研院碳捕捉技術 助攻減碳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院與中鋼合作推動「鋼化聯產先導工場」。圖為高市府經發局局長廖泰翔（左起）、經部技術處副處長林德生、中鋼董事長翁朝棟、經濟部部長王美花、長春集團總裁林書鴻、工研院院長劉文雄、大連化工董事長林顯東。工研院／提供
工研院與中鋼合作推動「鋼化聯產先導工場」。圖為高市府經發局局長廖泰翔（左起）、經部技術處副處長林德生、中鋼董事長翁朝棟、經濟部部長王美花、長春集團總裁林書鴻、工研院院長劉文雄、大連化工董事長林顯東。工研院／提供

為幫助企業減碳，在經濟部技術處補助下，工研院開發碳捕捉再利用技術，9月已與中鋼共同建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，正進行技術驗證。並將副產氣轉化為低碳化學品，藉由產學研攜手合作，展現國內強大減碳企圖心與行動力，助我國邁向2050淨零願景。

工研院院長劉文雄指出，2050淨零排放是一項跨世代、領域及產業的轉型工程，對未來30年經濟發展產生重要影響。工研院很高興有機會在中鋼與化工產業區域資源整合基礎上，與中鋼合作「鋼化聯產」，共同推動「碳循環再利用」關鍵技術發展，協助產業達到無痛低碳生產，攜手建立跨產業的鋼化聯產新合作模式，擴大區域能資源整合範疇，創造新產值。工研院未來將持續應用技術與服務，提供全方位的減碳解決方案。

在經濟部技術處支持下，這次工研院與中鋼共同驗證的三項技術，包括：一、二氧化碳捕獲純化系統，二、自主觸媒與製程轉化化學品系統，三、電解水產氫系統。

透過「二氧化碳捕獲純化系統」將中鋼製程中產生的二氧化碳氣體捕捉下來，之後加以分離、純化；再透過「自主觸媒與製程轉化化學品系統」及「電解水產氫系統」，製成如甲醇、甲烷等綠色化學品成為下游化工廠低碳化學品的基礎原料，取代化工原料必須由國外輸入的作法，提升成本競爭力，助臺灣邁向淨零永續新未來。

經濟部部長王美花說，實現淨零艱難任務，需要產、學、研各界與政府攜手努力，並採取「先大後小」、「以大帶小」的模式推動。「鋼化聯產」先導工場落成，寫下鋼鐵業及化工業兩大產業合作減碳的新篇章，驅動臺灣產業「淨零轉型」工作加速前進，打造嶄新的碳資源整合供應鏈。

中鋼董事長翁朝棟指出，感謝經濟部對「鋼化聯產」計畫的支持與協助，以及工研院先進技術的大力加持，後續將和石化業夥伴合作成立「鋼化聯盟」，展開「示範工場」規劃，開創綠色產業鏈新商機。

中鋼 工研院 經濟部

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