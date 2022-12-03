促參子法將調整 適用優惠案件增

財政部昨（2）日表示，《促進民間參與公共建設法》三讀通過，相關子法《促進民間參與公共建設法施行細則》也將進行調整，未來將公告「促參施行細則」和修正「重大公共建設範圍」適用優惠的公共建設案件也將增多。

財政部表示，促參法自2000年實施至今22年，已有高達1,538件促參案件簽約，成功引進民間資金投入公共建設超過新台幣9,239億元，分別在食、醫、住、行、育、樂等各領域提供了優質的公共服務。

在重大公共建設適用優惠方面，官員解釋，為了鼓勵民間機構投資公共建設，因此提供租稅優惠，投資財政部所認定的重大公共建設，可以享有最長五年免徵營業所得稅、投資抵減、進口機具關稅優惠、法人股東投資抵減等，而將來修正子法，適用優惠的公共建設案有望增加。

對於促參母法修法昨於立院三讀通過，財政部表示，除了修正「重大公共建設範圍」外，將增訂調解爭議相關辦法，對於爭議問題將由公正第三方介入，內容包含促參申訴審議會的組織架構、收費、審議程序等，財政部表示這些都要透過子法來規範。

財政部表示，為持續優化民間投資參與公共建設，財政部啟動「促參20年，促參2.0」修法作業，期待在促參法修正公布後，促參2.0版的促參法正式上路，開啟我促參領域新紀元，對於台灣促參推動是一個重要的里程碑。