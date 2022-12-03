太陽光電躉購費率 明年調降
經濟部日前預告「2023年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案。根據目前掌握的草案預告內容，太陽光電躉購費率採一年二期，按各分類容量級距區分費率，平均調降1至3%，第一期平均費率為每度4.4045元。
風力發電躉購費率方面，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元；另考量浮動式離岸風電的成本資訊有限，在技術發展尚存變異性與不確定下，暫不區分浮動式離岸風電分類。
生質能發電因應國內發展燃煤機組轉型為生質能專燒電廠規劃，及其應用料源之型態，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度3.1187元；生質能有厭氧消化設備（沼氣發電）部分，除持續鼓勵國內畜牧場設置外，亦配合未來採共消化型態之沼氣發電案場增加，躉購費率提高為每度7.0089元；無厭氧消化設備類別，維持2022年度費率水準，即每度2.8066元。
廢棄物發電維持2022年度費率水準，農業廢棄物部分，躉購費率每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，躉購費率每度3.9482元。
小水力發電增訂不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元；500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，維持2022年度費率水準，即每度2.8599元。
地熱發電不及2MW容量級距部分，躉購費率為每度5.9406元；2MW以上部分，維持2022年度費率水準，即每度5.1956元；海洋能發電維持2022年度費率水準，即每度7.3200元。
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