促參2.0三讀 三大效益可期

立法院昨（2）日三讀通過《促進民間參與公共建設法》（簡稱促參法）修正草案部分條文，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施及數位建設，增訂政府有償取得公共服務，以及新增履約爭議調解機制，待總統公布後促參2.0就將正式上路。

財政部官員表示，促參2.0上路後有三大效益，首先，擴大促參案源範疇，納入新興綠能設施、數位建設等；第二，引進國際上常見的政府有償取得公共服務機制，讓促參模式更進步；第三，增訂促參案爭議調解機制，開啟促參新紀元，讓政府、企業、民眾可以享有促參帶來更多的好處。

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這次修法主要為配合國家政策發展需要，以及提高民間參與誘因，因此新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施，以及數位建設都適用促參法公共建設類別。

另外，為引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制，由主辦機關在營運期間購買公共服務以降低投資風險。另外，也新增履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，並明定調解成立、不成立的要件，提升訴訟外的履約爭議解決機制效率，改善促參案提前終止契約情形，加速爭議解決。

值得關注的是，此次促參法修法也通過數項附帶決議，聚焦維護國內資通安全環境，包括一、請財政部會同目的事業主管機關，建立具潛在國家安全風險的公共建設及服務風險辨試機制，二、對民間機構參與公共建設的硬體、軟體設備、人員、服務內容，建立個案威脅評估機制，確定是否涉及國安、資安疑慮，三、納入甄審階段的評審，以及履約管理階段的定期考評程序。

據了解，立法院財政委員會在今年5月，已將促參法部分條文修正草案審查完畢，並提報院會，草案也在11月間完成黨團協商並通過意見，昨日在院會順利完成三讀程序，促參2.0在總統公布後即可正式上路。