新光三越總座吳昕陽：口罩解封 對零售是正面影響

新光三越總經理吳昕陽今（2）日表示，隨著口罩解封，對零售產業是正面影響，大家與疫情共存想法很明顯，今年全年營收目標830億元即將達標。談到明年景氣，他認為，是以很「comfortable（舒服）」腳步漸復甦，只是明年為產業盤整年，匯率不穩定，也影響上游供應鏈，或許還有預測不到的事情，將嚴正以待。

另外，新光三越展店重頭戲，為進軍東區的「鑽石塔Diamond Towers」，原本預訂第4季開幕，吳昕陽今表示，因疫情關係，無論是供應鏈、原物料和硬體設備等都受影響，因此將在明年「漂亮登場」。

吳昕陽今出席與文化部長李永得共同出席，由文化部指導，國立台灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦「2022工藝之夢」特展記者會。

今年以「台灣工藝演譯28＋」舉辦特展，今於台北新光三越A9開幕，以「舞台」概念展現，梳理過去28年在競賽作品中所呈現的「形制」、「秩序」、「當代性」與「社會性」等創作面貌，「+」（Plus）則意味工藝的未來性。

本次搭配展覽舉辦之「2022儀式生活節」，集結近50家工藝設計品牌、超過百件限量生活工藝選，今起將於新光三越台北信義新天地、台南新天地及台中中港店巡迴展出。

談到今年表現，吳昕陽表示，周年慶表現還不錯，尤其選舉之後客人回籠，推升買氣，加上口罩解封，整體持正面態度，「大家與疫情共存的想法很明顯」；今年還剩下一個月，將衝刺耶誕檔期，全年目標830億元即將達標。

他也表示，對於明年景氣以「很舒服（comfortable）」，看好將逐步復甦，只是今年全球發生許多變化，經濟和匯率不穩定，影響上游供應鏈，明年是產業盤整年，或許還有預測不到的事情，但新光三越每年都挑戰自己，疫情期間努力調整營運，擁有不錯的適應力，所以將嚴正以待。

還有人們的消費是來自收入，如果環境經濟沒有持續向上，也會是一大壓力。他說，以前百貨傳統的經營模式，都是來客轉換成業績，現在一旦經濟指數變動，就可能讓消費受到影響。

目前以主計總處統計數據來看，今年經濟成長率將落在3.5%左右，都與經濟成長動能息息相關。

他也提到，新光三越東區「鑽石塔Diamond Towers」原本預訂第4季開幕，但受到疫情影響，將會延至明年，並會持續尋覓新店點。