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保瑞轉移性乳癌藥經銷合約 明年3月底到期不續約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）今（2）日宣布，孫公司Twi US（美國安成）過去透過美國HBT Labs公司，取得原廠Celgene的轉移性乳癌藥Paclitaxel PB Particles Injectable Susp. 100mg/Vial授權學名藥的經銷權，原經銷合約期限至2022年12月31日到期，經洽談後延長至2023年3月31日，之後將不再續展經銷合約。

保瑞藥業自今年宣布併購安成國際藥業，取得該公司全數股權後，擬將資源用於擴展其他更高利潤的營運活動、或投資活動，因此針對目前100%持股的孫公司美國安成、與美國HBT Labs, Inc.原簽署經銷Paclitaxel PB Particles Injectable Susp 100mg之經銷合約，雙方合意至2023年3月31日終止後不再續約。

保瑞表示，這項經銷合約到明年3月31日合約終止後，每月營收估計減少約新台幣5億元，每月稅後淨利估計僅減少該營收4%，約新台幣2,000萬。不過合約終止後，預期約可增加營運資金新台幣16億元，在資金運用效率提高下，保瑞將用於CDMO的新訂單、新客戶以及治療胃食道逆流的Dexilant學名藥銷售上，藉此提升營運效能，維持營運表現持續成長。

保瑞表示，Paclitaxel適應症為轉移性乳癌、非小細胞肺癌、轉移性胰腺癌。由於2023年預期有其他競爭者加入，故當初購買安成所做的營運評估與支付價金中，並未包括Paclitaxel藥品2023年的營收價值。

今年９月保瑞完成對安成的正式併購後，保瑞也積極與原廠洽談後續合作事宜，但由於最終結果未能符合保瑞期待，因此雙方協議於合約到期後不再續約，以降低庫存風險。然因原廠後續作業不及，故與保瑞協調合約展延三個月。

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