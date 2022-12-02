玉山銀董座黃男州：在通膨降至2％前 談降息是過度樂觀

2023年黑天鵝或灰犀牛有哪些？玉山銀董事長黃男州今（2）日指出，地緣政治衝突仍然是最大議題，以及美中競合，與通膨導致世界各地央行緊縮，由於各國央行眼前最重要議題是控制通膨，明年不管有沒有升息，「2023年還是緊縮的一年」，在各國央行看到通膨降至2％之前，談明年降息的確是過度樂觀。

黃男州認為，美終點利率明年有機會至5％，2023年新議題是「高點持續多久」，因為持續3個月還是3年，差別會很大。

黃男州今日出席玉山30「畫家畫玉山」記者會，會後接受媒體採訪談總經議題，他認為，明年三大黑天鵝或是灰犀牛，排除氣候變遷，還包括俄烏戰爭延續、地緣政治衝突以及中美貿易戰與科技展，美中之間的競合對全球都有影響。

此外，通膨成為當前央行要控制的戰場，黃男州認為，全世界央行第一認為是控制通膨，當通膨走高，美國一度超過9％，央行要迎戰通膨，資金緊縮與利率升高都是可預期，短期對經濟會有影響，但央行更害怕通膨在人們心中自我實現，更會影響到經濟發展，因此即便過度緊縮，也要抑制通膨預期心理風險，在各國央行將此當作第一任務時候，明年勢必是緊縮的一年，不管有沒有升息。