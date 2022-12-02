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福興鼎循環科技、台欣工業 總計投25億響應淨零商機

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

投資台灣事務所今（2）日「中小企業加速投資行動方案」通過四筆投資案，其中有二家企業都因響應「淨零排放」擴大投資。福興鼎循環科技斥資逾20億元在台南麻豆建兩座廠，協助事業廢棄物去化；台欣工業則看重離岸風電發展潛力，將於花費5億元於彰化縣芳苑鄉擴廠。

福興鼎循環科技隸屬銘福集團，致力於環保回收及資源再生產業。為協助事業廢棄物去化不易之問題。該公司將斥資逾20億元在台南麻豆新建一、二廠，一廠將作為SRF專用去化廠；二廠則收受一般廢棄物與一般事業廢棄物，製成SRF再生燃料產品，用以解決長期困擾企業廢棄物的問題。

此外，廠內還設有發電設備，其SRF特性轉換再生能源用以發綠電，有助於朝2050淨零排碳目標前進，達成資源永續、零廢棄之目標。預期此項投資完成後，將可為在地創58個就業機會。

台欣工業具備先進焊接工藝技術，主要營業項目有壓力容器與離岸風力發電水下基礎製造。公司看重台灣西海岸發展離岸風電優勢，以及政府大力推動離岸風電政策，計劃投資近5億元，在彰化縣芳苑鄉興建廠房，擴增基樁與管架式水下基礎之腳柱智慧化產線，同時導入SMES管理系統，可即時進行追蹤管理與調整。

新祥紀食品為台北市最大食品供應商，專注於大型餐飲業的中高階食材供應。新祥紀食品預計在台中工業區新建園區，打造食品加工廠、AI人工智慧倉儲、智慧化物流車隊及電子商務系統。

鑫綮印刷實業主要提供印刷服務，供應企業包材貼紙及貼標使用，如印刷木棉花授權貼紙、Disney授權貼紙及車用防偽等實績；公司規劃招募本國員工5名，投入近5千萬元在台南南區既有廠房，增設智慧化機器設備。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過859家中小企業投資約3,900億元，帶來32,616個本國就業機會。

離岸風電 廢棄物

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