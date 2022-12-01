海盛風布佈放浮動式光學雷達半年 精確掌握海氣象資料

風睿能源（SRE）「離岸風電台灣隊」今（1）日宣布，旗下「Formosa 4海盛離岸風電」於年初斥資引進、獲得英國碳信託 Carbon Trust認證的stage 3商業用浮動式光學雷達系統（Floating LiDAR），於苗栗外海案場實地佈放並正式啟動至今屆滿半年，穩定用於該場址進行風能量測、海氣象觀測等任務。

風睿能源表示，佈放於苗栗縣通霄外海Formosa 4海盛離岸風場的浮動式光學雷達場址⽔深約為60公尺，光達可量測⼗層⾼程，最⾼可達300公尺。透過對⼤氣剖⾯以雷射照射其中的懸浮粒⼦（如⽔滴、懸浮微粒等），感測器測量反射光的頻率變化，即可測得該區風速、風向等資料。

風睿能源指出，為適應台灣海峽獨特的海象，浮動式光達在設計受力分析時即已經過極端氣候的測試，其特殊設計的浮標更能降低浮體的六軸運動並透過程式進⾏運動補償，修正光達受海象的影響，提供精確的觀測資料。浮標也設置太陽能板及燃料電池，能夠於外海量測達半年以上，具機動性高且維護成本低的優點。

風睿能源表示，相較於固定式基座的海氣象塔，浮動式光學雷達為透過繫泊系統固定的海上氣象站，運用雷射都普勒效應，透過浮標上的光學雷達及洋流剖⾯儀量測風速、風向、洋流流速、流向等海氣象參數，可助於前期規畫時評估潛在風能與有效掌握風險，進而優化風場的設計，適合使用在深⽔區域，更具彈性及機動性。同時，也可量測海洋生物附著，透過其生長厚度，最佳化水下基礎結構管徑等，降低開發風險和成本。

風睿能源（SRE）技術長Rasmus Wandrup表示，為加速Formosa 4海盛離岸風電、乃至接下來Formosa 5 海碩離岸風電的推進，離岸風電台灣隊在一開始就引進浮動式光學雷達，從設計至安裝只需固定式海氣象塔不到一半的時間，也因無須打樁，大幅降低了對生態環境的衝擊。而其可靠的海氣象資訊更能幫助風場從水下基礎設計到後續採購及施工安排更加精準，可大幅縮短施工期程。