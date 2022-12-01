Dcard電商事業「好物研究所」導入AFTEE先買後付

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付（Buy Now Pay Later；BNPL）業者AFTEE先享後付和全台最大年輕人社群平台 Dcard 旗下社群電商品牌「好物研究室」今日宣布合作，導入BNPL支付工具，期待滿足年輕世代的購物需求，掌握新一代消費商機。

根據 Google Trends顯示，2022 年「 Dcard 」關鍵字的搜尋量相比2017年成長了525 %， Dcard在2019 年時推出社群電商品牌「好物研究室」，持續創造年輕人喜愛的爆款商品，好物研究室今年的 GMV（商品交易總額）相比去年成長 140%，消費年齡層有90%為18 -34 歲。好物研究室公布2022 年的消費趨勢回顧，也正式宣布與先買後付品牌「AFTEE 先享後付」合作，推出更符合消費者需求的多元支付選擇，打造貼近用戶的電商生態系。

美國銀行「OK Zoomer: GenZPrimer」報告指出，2030 年新世代的消費力將成長 400%，佔全球購買力的四分之一以上；AFTEE先享後付調查發現，佔台灣總人口數的四分之一的Y、Z世代，有近四成的消費者網購時，會特別重視「支付工具的安全性」與「使用便利性」。AFTEE先享後付指出，目前平台使用者即以20-39歲區間為主，佔比例高達6成以上，且此一族群的消費金額、黏著度皆相較其他年齡區間更高，顯示20-39歲之間的Y世代、Z世代消費者對於BNPL的高需求與高接受度。

好物研究室電商經理陳宇璿表示，目前好物研究室的消費者最偏好超商取貨付款，此支付選項的選用率遠高於其他方式，主因是不用填寫太多付款資料、是相對簡單快速的支付方式，但此支付方式針對年輕族群的小額分期付款、短期延遲還款的需求就無法滿足，好物研究室期待在平台功能、完整度方面持續滿足消費者需求，AFTEE先享後付作為好物研究室首家合作支付業者，相信為消費者增加更快速、便利的支付選擇後，將推動平台業績顯著成長。