快訊

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

江澤民追悼大會6日舉辦 全大陸默哀、防空警報鳴響三分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

庫存減、需求弱 11月製造業PMI連五月緊縮

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

2022年11月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續5個月緊縮，本月指數回跌1.5個百分點至43.9%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度，中經院表示，PMI組成指標中跌幅最大的是存貨指數，也就是製造業庫存明顯較前月改善，惟終端需求仍未好轉，中下游廠商則是撐著避免資金斷鏈。

中經院表示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨指數則持續緊縮。其中領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續8個月緊縮，惟緊縮速度未再大幅走跌，指數微跌0.9個百分點至41.9%。

中經院分析，從11月PMI組成指標的變化，與2022年4月PMI組成指標有很大差異。2022年4月新增訂單指數中斷連續21個月的擴張轉為緊縮，生產滑落至接近持平水位，惟製造業PMI卻仍維持在55.0%以上擴張速度，主因供應商交貨時間與存貨指數卻仍停留在60.0%，顯示產業面臨極大去庫存壓力。反觀11月PMI雖呈緊縮加快，但組成指標中跌幅最大者卻是存貨指數。

中經院表示，11月製造業庫存明顯較前月改善，惟終端需求仍未好轉，營業成本攀升加上貨幣緊縮，使得上游大廠持續由供給面調節存貨、產能配置與資本支出，縮衣節食靜待落底訊號。惟下游與無話語權之企業則疲於延單，部份產品賠本銷售以去庫存，「努力撐著」避免資金斷鏈。

11月四大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業(39.4%)、電力暨機械設備產業(40.0%)、基礎原物料產業(44.7%)與化學暨生技醫療產業(45.1%)。食品暨紡織產業(52.6%)與交通工具產業(51.3%)則轉為回報 PMI擴張。

製造業未來六個月展望指數回升0.5百分點至25.3%，連續第7個月緊縮。六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業(15.4%)、電子暨光學產業(22.5%)、交通工具產業(27.1%)、基礎原物料產業(29.1%)化學暨生技醫療產業(31.4%)與食品暨紡織產業(35.2%)。

非製造業部分，11月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI)僅維持1個月的持平隨即轉為擴張，指數回升2.2個百分點至 52.2%。對未來展望已連續8個月緊縮，惟指數回升3.8個百分點至37.4%。

八大產業中，只有住宿餐飲業連續6個月回報未來六個月展望呈現擴張，指數為75.0%，其他七大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依序為批發業(24.0%)、營造暨不動產業(29.0%)、金融保險業(32.6%)、運輸倉儲業(35.2%)、教育暨專業科學業(41.7%)、零售業(42.9%)與資訊暨通訊傳播業(47.1%)。

中經院表示，由於股市反彈、賽事開打、疫情趨緩旅遊與餐飲需求回溫等，推升內需物流與客運需求，然而產業內熱外冷，出口相關以及與製造業聯動高之產業仍對未來看法仍保守，八大產業中僅住宿餐飲業對未來看法持續樂觀。

PMI 製造業

延伸閱讀

八大民生新聞 獲「消費者權益報導獎」特優獎

陸製造、服務業PMI 萎縮

公用事業股 抗波動

生產續收縮 陸11月製造業、非製造業PMI雙雙遜市場預期

相關新聞

10月回補829億！勞動基金局：11月收益可望破千億

受全球通膨、股災影響，勞動基金今年截至9月累計虧損5124.6億元，創史上虧損最嚴重紀錄，光9月單月就賠掉1920億元，不過...

影／協商破裂！中華快遞員工抗議資方跳票 做好罷工準備

中華快遞員工今年7月醞釀罷工，經勞資協商後允諾工會訴求，歷經5個月，中華快遞工會理事長陳宏春等員工今到立法院群賢樓外抗議...

庫存減、需求弱 11月製造業PMI連五月緊縮

2022年11月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續5個月緊縮，本月指數回跌1.5個百分點至43.9%...

媒體議價會議明天正式登場 Google將與平面媒體會談

媒體議價會議明天正式登場，首場將由Google與平面媒體展開合作對談，雙方也都準備好資料，希望能夠盡速溝通、獲得共識，早...

產業憂心未來5年缺電 王美花掛保證不會有供電問題

對於台積電董事長劉德音表示，未來5年電力供應政府應該提早準備，經濟部長王美花今（1)日於立法院經委會強調「5年後不會缺電...

政府在錯誤地方超前部署卻要台積電承諾投資 恐嚇跑護國神山

台積電董事長劉德音本周出席三三會演講時被問及台灣的電力供應問題，他表示若現在才來關注明年會不會缺電已太晚，要關注的是五年後會不會缺電。包括台積電創辦人張忠謀在內，台積電前、後任董事長並不擔心台積電面臨的行業競爭，最擔心的議題一直是台灣的電夠不夠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。