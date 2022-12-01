庫存減、需求弱 11月製造業PMI連五月緊縮

2022年11月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續5個月緊縮，本月指數回跌1.5個百分點至43.9%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度，中經院表示，PMI組成指標中跌幅最大的是存貨指數，也就是製造業庫存明顯較前月改善，惟終端需求仍未好轉，中下游廠商則是撐著避免資金斷鏈。

中經院表示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨指數則持續緊縮。其中領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續8個月緊縮，惟緊縮速度未再大幅走跌，指數微跌0.9個百分點至41.9%。

中經院分析，從11月PMI組成指標的變化，與2022年4月PMI組成指標有很大差異。2022年4月新增訂單指數中斷連續21個月的擴張轉為緊縮，生產滑落至接近持平水位，惟製造業PMI卻仍維持在55.0%以上擴張速度，主因供應商交貨時間與存貨指數卻仍停留在60.0%，顯示產業面臨極大去庫存壓力。反觀11月PMI雖呈緊縮加快，但組成指標中跌幅最大者卻是存貨指數。

中經院表示，11月製造業庫存明顯較前月改善，惟終端需求仍未好轉，營業成本攀升加上貨幣緊縮，使得上游大廠持續由供給面調節存貨、產能配置與資本支出，縮衣節食靜待落底訊號。惟下游與無話語權之企業則疲於延單，部份產品賠本銷售以去庫存，「努力撐著」避免資金斷鏈。

11月四大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業(39.4%)、電力暨機械設備產業(40.0%)、基礎原物料產業(44.7%)與化學暨生技醫療產業(45.1%)。食品暨紡織產業(52.6%)與交通工具產業(51.3%)則轉為回報 PMI擴張。

製造業未來六個月展望指數回升0.5百分點至25.3%，連續第7個月緊縮。六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業(15.4%)、電子暨光學產業(22.5%)、交通工具產業(27.1%)、基礎原物料產業(29.1%)化學暨生技醫療產業(31.4%)與食品暨紡織產業(35.2%)。

非製造業部分，11月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI)僅維持1個月的持平隨即轉為擴張，指數回升2.2個百分點至 52.2%。對未來展望已連續8個月緊縮，惟指數回升3.8個百分點至37.4%。

八大產業中，只有住宿餐飲業連續6個月回報未來六個月展望呈現擴張，指數為75.0%，其他七大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依序為批發業(24.0%)、營造暨不動產業(29.0%)、金融保險業(32.6%)、運輸倉儲業(35.2%)、教育暨專業科學業(41.7%)、零售業(42.9%)與資訊暨通訊傳播業(47.1%)。

中經院表示，由於股市反彈、賽事開打、疫情趨緩旅遊與餐飲需求回溫等，推升內需物流與客運需求，然而產業內熱外冷，出口相關以及與製造業聯動高之產業仍對未來看法仍保守，八大產業中僅住宿餐飲業對未來看法持續樂觀。