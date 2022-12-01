媒體議價會議明天正式登場 Google將與平面媒體會談

媒體議價會議明天正式登場，首場將由Google與平面媒體展開合作對談，雙方也都準備好資料，希望能夠盡速溝通、獲得共識，早日確立媒體分潤相關機制。

數位部規劃在今年底前舉辦4場媒體議價會議，第一場原定始於11月29日，但Google及廣電媒體在會議前都未提出訴求，因此決定延期。

立委對於媒體議價首場會議延期一事提出質疑，對此，數位部數位產業署長呂正華指出，原定11月29日的會議，直至上周五都沒有收到會談雙方的意見資料，因此決定延期；不過，12月2日的會議資料已作準備，明天確定會正式召開。

NCC主委陳耀祥也表示，Google、媒體雙方皆須準備資料，先前因為程序上仍有未協調好之處而延期，數位部明天仍會繼續召開後續會議。

除了明天的媒體議價閉門會議，數位部也預計將在12月6日、9日召開另外兩場會議，一場是臉書和平面媒體會談，另外一場則由臉書和廣電媒體會談；至於11月29日未召開的第一場會議，預計將在年底前召開完畢。

行政院10月25日召開跨部會會議，政委吳政忠決議在1個月之內促成大型平台業者與平面、廣電媒體進行首次對話，由數位部、NCC、文化部協力推動對話平台，不排除立法，不過，機制、模式將參考各界意見而定。