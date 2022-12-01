快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

11月PMI 43.9連五月緊縮 製造業縮衣節食、等待落底

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中經院今（1）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整回跌1.5至43.9%，連續五個月緊縮。且製造業已連續七個月回報未來六個月展望緊縮，惟指數未再大幅下跌，此次指數回升0.5至25.3%。

中經院院長張傳章表示，目前產業景氣雖未再惡化，但預期明年上半年前需求仍無法好轉，廠商營運成本攀升，世界各國採取緊縮貨幣政策，製造業廠商縮衣節食等待落底，對下游廠商帶來滿大的資金壓力，後續值得觀察。

全球會陷入停滯性通膨嗎？張傳章指出，S&P Global估計2023年全球經濟成長率為1.5%、美國為-0.2%、歐洲為-0.5%，全球經濟下行風險大幅增加，對我國出口一定有不利影響，這從連續兩個月出口負成長，可以看出端倪。如果以全球角度來看，明年恐陷停滯性通膨機率最高的地方是歐盟，雖然歐盟不是我國前二大出口國，但多少還是會影響到我們的出口。

關於中國大陸的清零政策，張傳章認為，還需要觀察，短期的確對廠商會造成影響，但現在也傳出中國大陸為了抑制白紙革命，也可能會放鬆清零政策，須靜待觀察中長期對台商的影響。

此外，在庫存部分，張傳章表示，電訪廠商感覺到「有清掉一部分了」，因此11月PMI五項組成指標中，包括：新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、供應商交貨時間、存貨指數皆未再大幅下跌，但廠商仍多觀望。

張傳章表示，依產業不同，廠商消化庫存的速度也不一樣。原物料、成熟製程部分相對樂觀，預估明年第2季就可能落底，但消費性電子產品、工具機產業，尤其是出口到歐洲、美國地區的廠商相對悲觀，恐怕需要等到明年下半年才有機會落底。

不過，中研院經濟研究所研究員簡錦漢則認為，利率的影響會延伸1、2年後慢慢浮現，因此景氣反轉，恐怕需要再更久，且除了利率、庫存因素外，現在中國大陸的經濟狀況還是非常不明朗，又加上清零政策現在又引起示威，使得經濟情勢又更不明確。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是僅維持一個月的持平，隨即轉為擴張，11月指數回升2.2至52.2。

製造業

延伸閱讀

11月新車掛牌3.96萬輛表現強勁 12月估4.2萬輛

主要貿易夥伴這需求降溫 南韓11月出口創30個月來最大跌幅

選舉房市冷！11月買賣移轉棟數月增年減 高雄降幅破4成

習近平與歐理會主席會談 米歇爾稱：歐盟堅持一中政策

相關新聞

10月回補829億！勞動基金局：11月收益可望破千億

受全球通膨、股災影響，勞動基金運用局9月累計虧損5124.6億元，創史上虧損最嚴重紀錄，光9月單月賠掉1920億元，不過...

影／協商破裂！中華快遞員工抗議資方跳票 做好罷工準備

中華快遞員工今年7月醞釀罷工，經勞資協商後允諾工會訴求，歷經5個月，中華快遞工會理事長陳宏春等員工今到立法院群賢樓外抗議...

產業憂心未來5年缺電 王美花掛保證不會有供電問題

對於台積電董事長劉德音表示，未來5年電力供應政府應該提早準備，經濟部長王美花今（1)日於立法院經委會強調「5年後不會缺電...

政府在錯誤地方超前部署卻要台積電承諾投資 恐嚇跑護國神山

台積電董事長劉德音本周出席三三會演講時被問及台灣的電力供應問題，他表示若現在才來關注明年會不會缺電已太晚，要關注的是五年後會不會缺電。包括台積電創辦人張忠謀在內，台積電前、後任董事長並不擔心台積電面臨的行業競爭，最擔心的議題一直是台灣的電夠不夠。

無薪假增517人 勞動部估112年初人數可下降

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8163人，較上期增加517人。勞動部表示，經了解內需型產業因放寬...

迪士尼前CEO回鍋「救火」 華爾街歷史顯示成少敗多

迪士尼董事會11月20日讓曾任執行長長達15年的艾格（Robert Iger）回鍋，該公司股價21日上漲6%，分析師對於艾格回鍋表示樂觀。華爾街日報報導，迪士尼借鑑華爾街熟悉的劇本：起用一位了解公司的領袖重振陷入困境的公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。