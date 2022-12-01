11月PMI 43.9連五月緊縮 製造業縮衣節食、等待落底

中經院今（1）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整回跌1.5至43.9%，連續五個月緊縮。且製造業已連續七個月回報未來六個月展望緊縮，惟指數未再大幅下跌，此次指數回升0.5至25.3%。

中經院院長張傳章表示，目前產業景氣雖未再惡化，但預期明年上半年前需求仍無法好轉，廠商營運成本攀升，世界各國採取緊縮貨幣政策，製造業廠商縮衣節食等待落底，對下游廠商帶來滿大的資金壓力，後續值得觀察。

全球會陷入停滯性通膨嗎？張傳章指出，S&P Global估計2023年全球經濟成長率為1.5%、美國為-0.2%、歐洲為-0.5%，全球經濟下行風險大幅增加，對我國出口一定有不利影響，這從連續兩個月出口負成長，可以看出端倪。如果以全球角度來看，明年恐陷停滯性通膨機率最高的地方是歐盟，雖然歐盟不是我國前二大出口國，但多少還是會影響到我們的出口。

關於中國大陸的清零政策，張傳章認為，還需要觀察，短期的確對廠商會造成影響，但現在也傳出中國大陸為了抑制白紙革命，也可能會放鬆清零政策，須靜待觀察中長期對台商的影響。

此外，在庫存部分，張傳章表示，電訪廠商感覺到「有清掉一部分了」，因此11月PMI五項組成指標中，包括：新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、供應商交貨時間、存貨指數皆未再大幅下跌，但廠商仍多觀望。

張傳章表示，依產業不同，廠商消化庫存的速度也不一樣。原物料、成熟製程部分相對樂觀，預估明年第2季就可能落底，但消費性電子產品、工具機產業，尤其是出口到歐洲、美國地區的廠商相對悲觀，恐怕需要等到明年下半年才有機會落底。

不過，中研院經濟研究所研究員簡錦漢則認為，利率的影響會延伸1、2年後慢慢浮現，因此景氣反轉，恐怕需要再更久，且除了利率、庫存因素外，現在中國大陸的經濟狀況還是非常不明朗，又加上清零政策現在又引起示威，使得經濟情勢又更不明確。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是僅維持一個月的持平，隨即轉為擴張，11月指數回升2.2至52.2。