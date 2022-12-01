美聯準主席唱鴿 瑞銀料美升息至明年Q1後結束升息周期

美聯準主席鮑爾昨（30）日表示，最快12月將放慢升息，勞動力市場出現降溫跡象。UBS 瑞銀財富管理投資總監辦公室預計美國聯準會將再升息兩次，每次升息0.5個百分點（0.01個百分點為1基點），到明年第1季升息完畢後，此次升息周期將結束。

然而，升息累積影響將繼續拖累經濟增長和企業利潤。美聯儲最新政策會議紀要顯示，美國經濟明年陷入衰退的可能性，幾乎與勉強避免衰退的基準看法一樣。瑞銀財管CIO認為，美股能持續反彈宏觀經濟先決條件尚未到位，未來3到6個月的風險回報前景仍然不利，但考慮到潛在的週期性反彈，瑞銀財管CIO傾向於增加下行保護，同時保持上行風險的策略。

美聯準主席鮑爾昨晚表示，最快在12月放慢升息的步伐。消息提振投資者情緒，標指及納指分別收漲3.1%及4.4%。美國2及10年期國債收益率分別下跌16及14個基點至4.31%及3.6%。美元指數（DXY）下跌0.8%。

在連續四次升息0.75個百分點之後，市場目前預計美聯儲將本月升息0.5個百分點。不過，市場對終端利率的預期沒有太大變化，明年5月聯邦基金利率期貨僅下跌0.07個百分點至4.93%。

勞動力市場也出現降溫的跡象。昨晚公布的10月JOLTS職位空缺減少了35.3萬個至1,030萬個。ADP數據也顯示，11月私營部門就業人數僅增加12.7萬人，低於預期的20萬人。

瑞銀強調，市場仍估計明年營利成長達到5%，觀點過於樂觀。由於金融機構收緊放款標準、ISM製造業指數可能進一步下降，以及美聯儲預期失業率將上升，這些因素均不利於企業盈利前景。