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產業憂心未來5年缺電 王美花掛保證不會有供電問題

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者林澔一／攝影
經濟部長王美花。記者林澔一／攝影

對於台積電董事長劉德音表示，未來5年電力供應政府應該提早準備，經濟部長王美花今（1)日於立法院經委會強調「5年後不會缺電」，更強調現在就在為5年後提早做準備。

立法院經濟委員會今審議「礦業法」部分條文修正案，王美花出席並備質詢。她會前受訪時針對劉德音說法表示，大的投資，特別要用到比較多電力的投資，經濟部都會提早跟業界溝通，經濟部會對水電方面提早布局，因為建置大型電廠至少都要三五年甚至更久。

立委邱志偉質詢時問，對於產業需求，5年後會不會有缺電問題？王美花回應「沒有」，也表示就是在為5年後的用電做準備。

邱志偉進一步追問，有沒有信心跟大家說，5年之後產業界都不用擔心供電，且政府會持續供應合理電價、供電無虞？王美花表示，「是」，現在確實就在為5年後再做準備，

立委謝衣鳯則詢問，明年全球景氣下行，用電是否不會吃緊？王美花回應，今年因為景氣相對不那麼熱，無論家庭用電或工業用電，都不像去年那樣高度成長，且普遍預期到明年第二季景氣才會趨於平穩，因此推估明年用電增幅也不會有去年暴增的情況。

關於美國總統拜登確定要出席台積電在12月6日於美國亞利桑那州設廠的移機典禮，王美花表示，拜登是受台積電以企業名義邀請而出席，國發會主委龔明鑫將以台積電董事身份參加。王美花強調，拜登親自出席，就可以看出美方對台積電在美設廠的重視，也可預期台灣會和美國形成良好供應關係。

王美花更強調，外界質疑人才會外流，劉德音也有向外界說明，到美國去的工程師只有500人，但台積電有5萬人，因此沒有人才外流的問題，新廠建置時，相關工程師過去，都是很正常多人才交流。

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