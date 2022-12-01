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聯電與南科管理局合作 南部科學園區聯苑員工子女非營利幼兒園開幕

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯華電子與南科管理局協力合作，南部科學園區聯苑員工子女非營利幼兒園今日開幕。照片／公司提供。
聯華電子與南科管理局協力合作，南部科學園區聯苑員工子女非營利幼兒園今日開幕。照片／公司提供。

由南部科學園區與聯華電子（2303）共同合作，全台首創公私協力完成之非營利幼兒園「聯苑員工子女非營利幼兒園」今（1）日舉辦開幕典禮，現場安排幼兒園學童透過「彩繪童畫、童話」剪綵活動，在充滿大人小孩的歡笑聲中，完成開幕典禮。

聯苑員工子女非營利幼兒園由南科管理局開辦，聯電無償提供位於新市區大順六路的聯苑宿舍一樓，約2,000平方公尺的場地，供南科管理局設置員工子女非營利幼兒園，時間為期九年，並由彭婉如文教基金會專業的教保團隊負責營運。

幼兒園已於111年10月17日正式開園招生，招收對象包括園區廠商員工之子女及孫子女，最多可招收八班共212位二歲到國小前的幼童，提供園區從業人員友善工作及優質、平價、又便利的公共托育服務。

聯電公共事務處副總經理郭臨伍表示，聯電一向重視企業社會責任，關注社會參與及注重員工需求。因此，聯電在得知管理局要設置幼兒園時，基於與社會共好的理念，就主動選定周圍植物多元化且綠蔭盎然的聯苑員工宿舍場地作為幼兒園場地，以期善用現有資源，協助園區管理局解決園區從業人員幼兒托育的需求問題。

郭臨伍指出，這個非營利幼兒園合作案同時也提供聯電同仁幼兒托育的新選擇，充分發揚幼吾幼以及人之幼的精神，可說是產官合作雙贏的範例。

南科管理局局長蘇振綱則說，管理局致力於營造友善工作環境，今天開幕的聯苑非營利幼兒園是配合行政院『政府機關（構）加速推動公共化教保服務-設置員工子女非營利幼兒園』政策，開辦的第二間非營利幼兒園，期望借由政府委託核准的公益團體，透過政府免費提供場地及部分補助，提供平價、優質、普及、近便、符合幼兒身心發展的托育服務，減輕家長負擔，進而安心就業。

聯苑員工子女非營利幼兒園有賴聯電公司的無償提供場地，及彭婉如文教基金會的專業教保團隊，得以提供五星級的環境與設備，另外，聯苑員工子女非營利幼兒園鄰近南科實中小學，附近有溜冰場和考古館，擁有豐富的社區及自然生態環境，可作為教學延伸的資源，園區空間獨立，教室明亮，教具資源豐富，家長接送交通動線便利，是一座能激發幼兒好奇心，常保學習熱忱，且能互助與合作的學習場域。

幼兒園 聯電 托育

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