礦業法修法審查 立委指原民諮商、環評不能「做半套」

行政院今年5月將《礦業法》草案送至立法院審查，該案今（1）日於立法院審查，雖然委員多肯定政府已將針對過往爭議，如「霸王條款」以及納入「原住民族諮商」提出解方，但仍對於展限未納入環評及原住民諮商表達意見，認為不能只「做半套」。

《礦業法》自1930年制定，歷經16次修正，前一次全文修正公布日期為2003年。經濟部針對20年來的國內外整體經濟、環境變遷，再納入《原住民族基本法》中的「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」；該法2017年就提出修正，但2019年因「屆期不連續」迄今尚未通過。

經濟部礦務局今年2月預告修正草案，其中刪除礦業法31條，「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」及47條「礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之規定」，也就是俗稱「霸王條款」規定；行政院5月通過版本，並想要在本會期結束前通過。

經濟部長王美花表示，既有礦業用地涉及辦理原民諮商同意者，計79礦，修法前先輔導業者主動辦理原民諮商同意，經統計已啟動諮商程序的有47礦，目前已完成諮商同意的計有13礦，含亞洲水泥股份有限公司（1102）新城山礦場，及台泥公司（1101）和平礦區四個礦場；修法後尚有32礦應補辦原民諮商同意。

然而，國民黨立委呂玉玲指出，新版礦業法仍有三大爭議，包括「諮商同意無期限」、「申請展限只需要經濟評估，無須補做環評」、「採礦權申請中即視存續」都沒有看到政府提出解方。

王美花解釋，諮商同意是族人的權益，政府會訂出指導方針，讓族人可以按照意願去跟礦業權者來進行諮商，「但不太適合由法律來規定」，認為用展限跟諮商掛勾會很難處理。對此，呂玉玲認為政府立法立意良善，但是如果配套無法完成還是會引起紛爭。

至於展限補做環評，經濟部認為應該要脫鉤，王美花受訪表示，修法後就有規定要在一定期限內進行環評，確實就不應該跟展限去掛勾，可以專心做環評跟展限審查，認為大家比較在意礦場受到檢視。

但時力立委陳椒華認為，礦業對於地質、水文及周邊環境影響甚大，但過往許多礦業都不需一環評，認為基於補正成程序正義，展限都應環評。