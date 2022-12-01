快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

礦業法修法審查 立委指原民諮商、環評不能「做半套」

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

行政院今年5月將《礦業法》草案送至立法院審查，該案今（1）日於立法院審查，雖然委員多肯定政府已將針對過往爭議，如「霸王條款」以及納入「原住民族諮商」提出解方，但仍對於展限未納入環評及原住民諮商表達意見，認為不能只「做半套」。

《礦業法》自1930年制定，歷經16次修正，前一次全文修正公布日期為2003年。經濟部針對20年來的國內外整體經濟、環境變遷，再納入《原住民族基本法》中的「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」；該法2017年就提出修正，但2019年因「屆期不連續」迄今尚未通過。

經濟部礦務局今年2月預告修正草案，其中刪除礦業法31條，「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」及47條「礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之規定」，也就是俗稱「霸王條款」規定；行政院5月通過版本，並想要在本會期結束前通過。

經濟部長王美花表示，既有礦業用地涉及辦理原民諮商同意者，計79礦，修法前先輔導業者主動辦理原民諮商同意，經統計已啟動諮商程序的有47礦，目前已完成諮商同意的計有13礦，含亞洲水泥股份有限公司（1102）新城山礦場，及台泥公司（1101）和平礦區四個礦場；修法後尚有32礦應補辦原民諮商同意。

然而，國民黨立委呂玉玲指出，新版礦業法仍有三大爭議，包括「諮商同意無期限」、「申請展限只需要經濟評估，無須補做環評」、「採礦權申請中即視存續」都沒有看到政府提出解方。

王美花解釋，諮商同意是族人的權益，政府會訂出指導方針，讓族人可以按照意願去跟礦業權者來進行諮商，「但不太適合由法律來規定」，認為用展限跟諮商掛勾會很難處理。對此，呂玉玲認為政府立法立意良善，但是如果配套無法完成還是會引起紛爭。

至於展限補做環評，經濟部認為應該要脫鉤，王美花受訪表示，修法後就有規定要在一定期限內進行環評，確實就不應該跟展限去掛勾，可以專心做環評跟展限審查，認為大家比較在意礦場受到檢視。

但時力立委陳椒華認為，礦業對於地質、水文及周邊環境影響甚大，但過往許多礦業都不需一環評，認為基於補正成程序正義，展限都應環評。

礦業法 環評 經濟部

延伸閱讀

劉德音關心台灣5年後用電 王美花：不會缺電

台積電籲政府重視未來電力 王美花：五年後不會缺電

林伯豐說台版晶片法「做不到位」 王美花回應了

台版晶片法不只半導體適用 經長點出這三大產業也行

相關新聞

10月回補829億！勞動基金局：11月收益可望破千億

受全球通膨、股災影響，勞動基金運用局9月累計虧損5124.6億元，創史上虧損最嚴重紀錄，光9月單月賠掉1920億元，不過...

影／協商破裂！中華快遞員工抗議資方跳票 做好罷工準備

中華快遞員工今年7月醞釀罷工，經勞資協商後允諾工會訴求，歷經5個月，中華快遞工會理事長陳宏春等員工今到立法院群賢樓外抗議...

產業憂心未來5年缺電 王美花掛保證不會有供電問題

對於台積電董事長劉德音表示，未來5年電力供應政府應該提早準備，經濟部長王美花今（1)日於立法院經委會強調「5年後不會缺電...

政府在錯誤地方超前部署卻要台積電承諾投資 恐嚇跑護國神山

台積電董事長劉德音本周出席三三會演講時被問及台灣的電力供應問題，他表示若現在才來關注明年會不會缺電已太晚，要關注的是五年後會不會缺電。包括台積電創辦人張忠謀在內，台積電前、後任董事長並不擔心台積電面臨的行業競爭，最擔心的議題一直是台灣的電夠不夠。

無薪假增517人 勞動部估112年初人數可下降

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8163人，較上期增加517人。勞動部表示，經了解內需型產業因放寬...

迪士尼前CEO回鍋「救火」 華爾街歷史顯示成少敗多

迪士尼董事會11月20日讓曾任執行長長達15年的艾格（Robert Iger）回鍋，該公司股價21日上漲6%，分析師對於艾格回鍋表示樂觀。華爾街日報報導，迪士尼借鑑華爾街熟悉的劇本：起用一位了解公司的領袖重振陷入困境的公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。