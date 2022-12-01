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保發中心與美國保險監理官協會簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
美國保險監理官協會主席Dean Cameron(左)與保發中心董事長桂先農(右)合影。保發中心/提供
美國保險監理官協會主席Dean Cameron(左)與保發中心董事長桂先農(右)合影。保發中心/提供

財團法人保險事業發展中心今(1)日表示，與美國保險監理官協會(National Association of Insurance Commissioners, NAIC)於今年12月1日簽署合作備忘錄。未來雙方將就保險監理實務及市場趨勢、保險相關法規之發展以及其他共同關注之領域，積極推動各種類型的合作，交流資訊並分享專業，促進雙方高效、公平及穩健的保險市場的發展。合作方式包括舉辦相關培訓或研討會、人員互訪、交換最新產業訊息等。

美國保險監理官協會成立於1871年，於美國德拉瓦州登記設立，總部位於密蘇里州堪薩斯市，執行中心則位於華盛頓特區，會員來自全美各地共計56位首席保險監理官之非營利組織，為美國保險監理官之交流協作平台，協助制定保險相關法令規範，並提供專業資訊、研究發展、統計分析及教育訓練等服務，以協助各州保險監理官有效管理業者，穩定市場，進而保障消費者之權益。

保發中心成立於1985年，係非營利財團法人，1985年經財政部許可，於臺北地方法院登記設立，為金融監督管理委員會轄下法人機構，並以促進保險業穩健發展及增進保險人及社會大眾之共同利益為服務宗旨。主要業務包括保險專業研究、保險專業人才培育、保險精算及統計、保險商品審查、保險資料庫建置與運用、保險知識普及教育、國際交流等，期許成為全民的保險智庫，並藉由多元拓展國際合作，發展成為區域性保險教育中心。

保發中心為配合政府落實國際化人才培育政策及成為區域性保險教育中心的願景，期望透過與美國保險監理官協會簽訂合作備忘錄，強化雙方合作交流。進而延伸觸角，多方與各國際保險機構交流，攜手國內保險產業與國際接軌。

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