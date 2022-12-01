快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

保發中心與美國保險監理官協會簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
保險事業發展中心董事長桂先農（右）與美國保險監理官協會簽署合作備忘錄。圖/保發中心提供
保險事業發展中心董事長桂先農（右）與美國保險監理官協會簽署合作備忘錄。圖/保發中心提供

財團法人保險事業發展中心與美國保險監理官協會（National Association of Insurance Commissioners, NAIC）於12月1日簽署合作備忘錄。未來雙方將就保險監理實務及市場趨勢、保險相關法規之發展以及其他共同關注之領域，積極推動各種類型的合作，交流資訊並分享專業，促進雙方高效、公平及穩健的保險市場的發展。合作方式包括舉辦相關培訓或研討會、人員互訪、交換最新產業訊息等。

美國保險監理官協會成立於1871年，於美國德拉瓦州登記設立，總部位於密蘇里州堪薩斯市，執行中心則位於華盛頓特區，會員來自全美各地共計56位首席保險監理官之非營利組織，為美國保險監理官之交流協作平台，協助制定保險相關法令規範，並提供專業資訊、研究發展、統計分析及教育訓練等服務，以協助各州保險監理官有效管理業者，穩定市場，進而保障消費者之權益。

保發中心成立於1985年，為非營利財團法人，1985年經財政部許可，在台北地方法院登記設立，為金融監督管理委員會轄下法人機構，並以促進保險業穩健發展及增進保險人及社會大眾之共同利益為服務宗旨。主要業務包括保險專業研究、保險專業人才培育、保險精算及統計、保險商品審查、保險資料庫建置與運用、保險知識普及教育、國際交流等，期許成為全民的保險智庫，並藉由多元拓展國際合作，發展成為區域性保險教育中心。

保發中心為配合政府落實國際化人才培育政策及成為區域性保險教育中心的願景 ，期望透過與美國保險監理官協會簽訂合作備忘錄，強化雙方合作交流。進而延伸觸角，多方與各國際保險機構交流，攜手國內保險產業與國際接軌。

保險 美國

延伸閱讀

蔡總統：台美歐彼此產業高度互補 應深化合作關係

世足賽／超越政治與勝負！ 美伊球員相擁畫面感動數萬網友

拜登12月6日參觀亞利桑那州廠 台積電：歡迎同慶

競爭對手力推平價電動車　特斯拉在美國市占率逐漸流失！

相關新聞

10月回補829億！勞動基金局：11月收益可望破千億

受全球通膨、股災影響，勞動基金運用局9月累計虧損5124.6億元，創史上虧損最嚴重紀錄，光9月單月賠掉1920億元，不過...

影／協商破裂！中華快遞員工抗議資方跳票 做好罷工準備

中華快遞員工今年7月醞釀罷工，經勞資協商後允諾工會訴求，歷經5個月，中華快遞工會理事長陳宏春等員工今到立法院群賢樓外抗議...

政府在錯誤地方超前部署卻要台積電承諾投資 恐嚇跑護國神山

台積電董事長劉德音本周出席三三會演講時被問及台灣的電力供應問題，他表示若現在才來關注明年會不會缺電已太晚，要關注的是五年後會不會缺電。包括台積電創辦人張忠謀在內，台積電前、後任董事長並不擔心台積電面臨的行業競爭，最擔心的議題一直是台灣的電夠不夠。

無薪假增517人 勞動部估112年初人數可下降

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8163人，較上期增加517人。勞動部表示，經了解內需型產業因放寬...

迪士尼前CEO回鍋「救火」 華爾街歷史顯示成少敗多

迪士尼董事會11月20日讓曾任執行長長達15年的艾格（Robert Iger）回鍋，該公司股價21日上漲6%，分析師對於艾格回鍋表示樂觀。華爾街日報報導，迪士尼借鑑華爾街熟悉的劇本：起用一位了解公司的領袖重振陷入困境的公司。

劉德音關心台灣5年後用電 王美花：不會缺電

立委今天質詢指出，台積電董事長劉德音說政府要關心5年後電夠不夠用。經濟部長王美花回應，劉德音的意思是「未來5年的用電，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。