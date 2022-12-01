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臺鹽六度奪金 獲2022TCSA台灣永續獎

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽獲得台灣企業永續學院評審團肯定，六度蟬聯「台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業-第二類金級殊榮。照片／業者提供
臺鹽獲得台灣企業永續學院評審團肯定，六度蟬聯「台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業-第二類金級殊榮。照片／業者提供

臺鹽海洋生技本業並行能源轉型有成，展現獨樹一幟的永續績效，其2021年永續報告書領先同業導入TCFD氣候相關財務揭露與SASB永續會計準則，獲得台灣企業永續學院評審團肯定，六度蟬聯「台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業-第二類金級殊榮，樹立永續企業指標。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽發揮七十年累積的創新和轉型動能，於今(2022)年達成溫室氣體盤查、經營方針4+1、汽電共生與綠電拓展等四大發展計劃，實踐淨零減碳與永續能源作為，同步深耕鹽水和海洋生技核心專業守護消費者健康，打造環境、人與經濟共好的新生活。

臺鹽著眼公司治理、環境永續、社會公益與員工關懷等ESG三大面向，在2021年永續報告書中加強揭露SASB永續會計準則對應、TCFD氣候變遷風險鑑別、氣候因應作為、水資源循環管理、永續關鍵主題管理等績效成果，為利害關係人提供完整、透明具公信力的ESG管理資訊，展現永續經營的決心。

台灣企業永續學院指出，此屆參獎之企業、政府機關、非營利組織、大學及醫療院所等家數達424家，較去年成長29%，創歷年新高，歷屆累計家數達581家，占臺灣上市公司市值的76%，其年度營業額及政府預算總和高達36.13兆，與我國2021GDP比值約167%，凸顯台灣各界對於永續議題的重視。

該學院今年邀請577位志工評審與297位知名專家學者，合計874位的龐大評審團共同評選，見證上榜企業具備ESG資訊揭露最完整及高透明度的優勢，而臺鹽公司自2017年起至2022年六年來皆獲得TCSA金獎榮耀，備受矚目！

ESG 生技

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