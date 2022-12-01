自行車、電動自行車外銷逾九成七 美荷英為主要出口國

根據主計總處國情統計通報顯示，我國自行車及電動自行車以外銷為主，比重逾九成七。依財政部統計，今年前三季我國自行車及電動自行車出口總值673億元，較上年同期增22.2%。

若按主要出口國觀察，以出口至美國240億元為最多，占 35.7%，增 23.8%；荷蘭居次，占20.8%，增4.4%；英國再次之，占 5.9%，增 9.7%；三者合占逾六成。

此外，主計總處國情統計通報還指出，我國今年前三季生產134萬輛自行車，較上年同期減3.7%，惟隨歐美多國生活回歸常軌，高階產品需求持續成長，前三季產值達330億元，增22.7%，平均單價提高至近2.5萬元。

主計總處指出，根據經濟部統計，疫情前我國自行車產量雖因廠商將低價車款產線移至海外而逐年遞減，所幸休閒及運動用的高單價車款需求仍殷，致產值不減反增，2019年達415億元，平均銷售單價漲至2.2萬元。2020年受疫情影響，整體產量及產值分別年減14.3%及20.1%。2021年產量為184萬輛， 雖回升至疫情前水準，但其中中低階通勤用車占比提高，致產值僅達364億元，平均單價降至2萬元。

此外，近年受環保意識抬頭及各國減碳政策影響，電動自行車通勤需求持續擴增，推升產量及產值，2021年生產96萬輛，增39.2%，產值達366億元，首度超越自行車。今年前三季生產75萬輛，續增3.7%，產值達329億元，增19.7%，平均單價回升至4.4萬元。