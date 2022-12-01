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提前進入銷售旺季 12月車市很熱鬧 和泰車：年前換車需求可望維持強勁

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
12月買車又有厚禮
12月買車又有厚禮

11月份的台灣汽車市場表現持續強勁，由於明年農曆過年為1/20，較往年提早許多，因此市場提前進入銷售旺季，加上各車廠紛紛擴大提供優惠促銷方案刺激買氣，最終，11月份總市場領牌台數達39,670台，比上月成長8%，比去年同期小幅衰退1%)，累計1-11月總市場為387,877台(比去年減少5%)。

龍頭車廠和泰車表示，展望12月，年前的換車需求可望維持強勁，同時，顧客期盼已久的TOWN ACE廂型車也預計在12月下旬正式發表上市，可望持續炒熱市場話題；加上各品牌即將漲價的情況之下，預估整體買氣將優於11月。預估12月總市場為42,000台(年增4%)，全年總市場可望來到43萬台的水準(年減4%)。

那事實上，不只各品牌即將漲價，車廠也紛紛在年底祭出重禮，要在年底搶下一波業績，除了與日車買車送大電視以外，和泰車買車送食物調理機，這台食物調理機也是首次出現在汽車戰場上。

和泰汽車11月份合計登錄12,993台，市佔率32.8%，穩居市場龍頭地位。TOYOTA品牌推出的「入主COROLLA CROSS贈送總價值15萬元優惠贈禮，加碼再抽蔡依林演唱會限量門票」的販促活動，成功帶動來店賞車人潮，旗下主力車型COROLLA CROSS單月領牌高達3,930台甚至超過第二名的品牌有 1494 台；而RAV4雖然仍受到缺貨影響，但全月領牌數亦達1,453台，雙車型稱分居全市場銷售冠、亞軍，加上ALTIS、YARIS、TOWN ACE領牌數皆在千台以上，整體表現突出，單一品牌的領牌數高達11,218台(上月增3.6%)。

TOYOTA在12月加碼推出全新購車優惠方案回饋消費者，購買COROLLA CROSS(含油電車型)、ALTIS(含油電車型)即可獲得市值$21,800元的「美國百年精品Vitamix全營養魔法調理機」，再享最高60萬/30期零利率。

和泰車 買氣

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