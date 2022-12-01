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全福6億元現增資金到位 乾眼症新藥12月啟動三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全福生技（6885）今（30）日公告，今年度現金增資案順利完成，增資基準日為11月30日。此次現金增資以每股25元溢價發行2.4萬張，總募資金額6億元已全數到位。全福將運用此輪現增來充實營運資金，並啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。

全福生技董事長簡海珊表示，這次現增成功，是對公司藥物開發與營運發展的認同與肯定，不但使BRM421三期臨床試驗能繼續推進，也能加速產品線上其他新藥的開發，爭取上市的契機。

全福生技已於11月16日向美國食品藥物管理局（FDA）遞交BRM421治療乾眼症之三期臨床試驗計畫，若FDA經30天審查期無回覆意見，將於12月中旬正式啟動。本次試驗設計為美國多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照的三期臨床試驗，將招收逾700位的中重度乾眼症病患，若一切順利，預計2023年第4季完成臨床試驗。目前全福已在全球專布局上拿到超過70個專利，並以國際法規規格持續新藥的開發。

全福自2013年成立以來，已成功開發了多項平台技術，包含色素上皮衍生因子（PEDF）及其衍生的短鏈胜肽技術平台（PDSP），及兩個免疫療法的新穎平台技術。即將進入臨床三期試驗的BRM421源自PDSP平台，而另兩項平台技術則已移轉(衍生)成立先知生物科技公司(Ascendo Biotechnology)。此次現增將有助於持續利用PDSP技術平台開發創新藥物，並進一步利用轉譯科學的核心能力來孵化創新技術，充沛公司的研發產品線。

簡海珊表示，這輪募資是公司一系列財務策略推進的一環，旨在能有效地達成公司願景及使命，開發出能改善疾病進程且有助於轉化病人生活品質的新藥。公司不變的初衷是能縮短藥物開發時程並有效管理成本，將可負擔、高品質的醫療貢獻給需要的人。

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