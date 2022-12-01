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分紅沒了！勞退基金虧損 今年10月底新制勞工平均賠2.2萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
截至今年10月底，勞動基金累虧4,295.6億元，收益率為負8.23%。聯合報系資料照
截至今年10月底，勞動基金累虧4,295.6億元，收益率為負8.23%。聯合報系資料照

全球股災持續，勞工虧大了。截至今年10月底，新制勞退基金累虧2,759億元，收益率為負8.17%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工慘賠22,522萬元，明年3月分紅飛了。

勞動基金運用局表示，新制勞退為個人帳戶制，且依法有2年期定期存款之最低保證收益，不會因為基金短期評價為帳面虧損而有實際減損，勞工退休本不會被侵蝕。

勞動基金運用局表示，儘管今年以來短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2012~2022年10月）平均報酬率為3.99％，近5年（2017~2022年10月）平均報酬率則為4.07％，長期投資績效仍屬穩健。

去(2021)年全球股市呈多頭走勢，新制勞退基金累計大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元，創新制勞退2005年7月開辦之後、16年來最高紀錄。但今年全球股市大幅走跌，致今年前10月，新制勞退基金已累虧2,759億元，平均每位勞工賠逾2.2萬元；不到一年之間，勞工心情尤如洗三溫暖。

勞動部長許銘春在立法院表示，今年新制勞退基金收益已難轉正了。簡言之，明年3月不只沒分紅，還會出現帳面虧損。

勞動部勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益並不一樣，並非將收益數直接按戶數均分。

勞動基金運用局強調，適用新制勞工退休金制度勞工請領退休金時，個人帳戶累積提繳的退休金本金，不會因基金運用虧損而減少，個人帳戶之投資累積收益係從勞工開始提繳退休金到請領退休金的這段期間，全程計算投資運用之累積收益，累積數額倘低於同期間以每年當地銀行2年期定存利率計算之保證收益，將會補足至保證收益金額，勞工權益絕對受到保障。

勞退基金 勞工退休金

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