美聯準會釋升息放緩 蘇建榮：好消息國安基金密切注意

美國聯準會釋出12月升息放緩的訊號，對於台灣是否為利多消息，財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會受訪表示，這樣的訊息對全球經濟而言是一個緩和的現象，國際間股市相對會穩定一些，這是一個好消息，未來還要審慎觀察。

蘇健榮指出，先前受到美國升息影響，造成國際資金移動及金融面動盪，如果升息腳步放緩，資金移動就換減緩，國際間的股市也會穩定一些，但後續仍要觀察美國通膨幅度，如果超過預期，未來還是要審慎觀察。

對於台灣股市表現，蘇建榮表示，這幾天股市表現得不錯，近日都是上漲的情況，國安基金一直有在密切關注。

此外，蘇建榮將在年底重返教職，媒體今天詢問何時會回到台北大學及是否有屬意的部長接班人選，蘇建榮低調僅表示，「這不是我能決定的」。