快訊

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

6人一組！法籍師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚：最美風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美聯準會釋升息放緩 蘇建榮：好消息國安基金密切注意

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
財政部長蘇建榮今赴在立法院備詢。記者蘇健忠／攝影
財政部長蘇建榮今赴在立法院備詢。記者蘇健忠／攝影

美國聯準會釋出12月升息放緩的訊號，對於台灣是否為利多消息，財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會受訪表示，這樣的訊息對全球經濟而言是一個緩和的現象，國際間股市相對會穩定一些，這是一個好消息，未來還要審慎觀察。

蘇健榮指出，先前受到美國升息影響，造成國際資金移動及金融面動盪，如果升息腳步放緩，資金移動就換減緩，國際間的股市也會穩定一些，但後續仍要觀察美國通膨幅度，如果超過預期，未來還是要審慎觀察。

對於台灣股市表現，蘇建榮表示，這幾天股市表現得不錯，近日都是上漲的情況，國安基金一直有在密切關注。

此外，蘇建榮將在年底重返教職，媒體今天詢問何時會回到台北大學及是否有屬意的部長接班人選，蘇建榮低調僅表示，「這不是我能決定的」。

美國聯準會 美國升息 國安基金

延伸閱讀

高虹安男友若虛報薪資涉逃漏稅？ 財長：「有可能」

景氣何時反轉？財長蘇建榮：觀察這兩件事

高虹安男友年薪600萬？蘇建榮：若虛報薪資最重罰千萬

國安基金何時退場？ 財長：要考量4大不確定性因素

相關新聞

還在虧！勞動基金10月底慘賠4,295億元 收益率-8.23％

全球通膨、升息，經濟成長下行風險升高，勞動基金持續虧損。勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年10月底，...

風力發電帶勁 再突破1GW

起風了，台灣風力發電發威，據台電統計，台灣陸域及離岸風力發電於昨（30）日凌晨3時20分突破1,023MW（百萬瓦），為...

分紅沒了！勞退基金虧損 今年10月底新制勞工平均賠2.2萬元

全球股災持續，勞工虧大了。截至今年10月底，新制勞退基金累虧2,759億元，收益率為負8.17%，以目前約有1,225萬...

美聯準會釋升息放緩 蘇建榮：好消息國安基金密切注意

美國聯準會釋出12月升息放緩的訊號，對於台灣是否為利多消息，財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會受訪表示，這樣的訊息對...

蔡政府大推非核+能源轉型 狂種電下減碳量卻沒想像中多

蔡政府自2016年執政以來，推行「能源轉型」、「非核家園」，並每每把能源議題作為政績，實際上，蔡政府執政期間，真的是最會減碳的嗎？檢視經濟部能源局日前公布的「燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析」報告，從中可以發現，在蔡政府大刀闊斧「滅核」「狂種電」下，排放量並沒有想像中減少那麼多。

景氣燈號守住黃藍燈 明年保3恐無望 景氣復甦關鍵仍在美國

全球景氣衰退的陰影籠罩，台灣經濟前景也跟著不樂觀，各機構紛紛下調明年經濟成長率預測，均認為「保3」恐要落空。國發會上月28日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分不降反升1分，燈號續呈黃藍燈，驚險守住未再降至代表「低迷」的藍燈。但學者不諱言，未來全球經濟前景不明，未來亮藍燈恐機率仍高，「不能太樂觀，大家要有心理準備」，何時會結束景氣低迷，關鍵還是美國升息何時結束。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。