鮑爾演說放鴿 蘇建榮：這是一個好消息、國安基金密切關注

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三談話偏向鴿派，激勵美股收盤大漲。對此，財政部長蘇建榮今（1）日在立法院財委會前接受媒體訪問時表示，這對全球經濟來講，是比較緩和的現象，「我想這是一個好消息」。

蘇建榮指出，美國聯準會（Fed）升息造成國際資金的移動，金融面動盪可能是一個因素，若升息腳步放緩，基本上美國造成的資金移動將減緩，國際股市也會相對比較穩定，這是一個好消息。

不過，蘇建榮也說，美國聯準會（Fed）的升息步調應該還是會視通膨情況而定，若超過預期，未來還是要審慎觀察。

國內部分，蘇建榮表示，國安基金都在密切關注，這幾天股市表現也滿不錯，前兩天都是呈現上揚，「基本上我們會密切觀察」。