快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

鮑爾演說放鴿 蘇建榮：這是一個好消息、國安基金密切關注

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國聯準會Fed）主席鮑爾周三談話偏向鴿派，激勵美股收盤大漲。對此，財政部長蘇建榮今（1）日在立法院財委會前接受媒體訪問時表示，這對全球經濟來講，是比較緩和的現象，「我想這是一個好消息」。

蘇建榮指出，美國聯準會（Fed）升息造成國際資金的移動，金融面動盪可能是一個因素，若升息腳步放緩，基本上美國造成的資金移動將減緩，國際股市也會相對比較穩定，這是一個好消息。

不過，蘇建榮也說，美國聯準會（Fed）的升息步調應該還是會視通膨情況而定，若超過預期，未來還是要審慎觀察。

國內部分，蘇建榮表示，國安基金都在密切關注，這幾天股市表現也滿不錯，前兩天都是呈現上揚，「基本上我們會密切觀察」。

美國聯準會 升息 Fed

延伸閱讀

鮑爾放鴿！台股早盤大漲逾250點重返萬五 台積電站上500元

【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

美元匯率因鮑爾放鴿而下挫 澳幣挺升

油價大漲3%預期中國鬆綁封控 金價勁揚1%料Fed放緩升息

相關新聞

風力發電帶勁 再突破1GW

起風了，台灣風力發電發威，據台電統計，台灣陸域及離岸風力發電於昨（30）日凌晨3時20分突破1,023MW（百萬瓦），為...

美聯準會釋升息放緩　蘇建榮：好消息國安基金密切注意

美國聯準會釋出12月升息放緩的訊號，對於台灣是否為利多消息，財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會受訪表示，這樣的訊息對...

蔡政府大推非核+能源轉型 狂種電下減碳量卻沒想像中多

蔡政府自2016年執政以來，推行「能源轉型」、「非核家園」，並每每把能源議題作為政績，實際上，蔡政府執政期間，真的是最會減碳的嗎？檢視經濟部能源局日前公布的「燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析」報告，從中可以發現，在蔡政府大刀闊斧「滅核」「狂種電」下，排放量並沒有想像中減少那麼多。

景氣燈號守住黃藍燈 明年保3恐無望 景氣復甦關鍵仍在美國

全球景氣衰退的陰影籠罩，台灣經濟前景也跟著不樂觀，各機構紛紛下調明年經濟成長率預測，均認為「保3」恐要落空。國發會上月28日發布10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較上月17分不降反升1分，燈號續呈黃藍燈，驚險守住未再降至代表「低迷」的藍燈。但學者不諱言，未來全球經濟前景不明，未來亮藍燈恐機率仍高，「不能太樂觀，大家要有心理準備」，何時會結束景氣低迷，關鍵還是美國升息何時結束。...

風場開發商違規 改採記點制

風場開發商心聲，能源局聽到了。離岸風電區塊開發第一階段9月選商截止，因條件過於嚴苛，行政契約迄今尚未拍板；經濟部能源局昨...

淨零科技研發 五路並進

中央研究院昨（30）日發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，強調以科技推動為核心，建議從發電端減碳，而「創造足夠的零碳電力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。