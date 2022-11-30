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新創總會今頒創業楷模獎 17位海內外創業家獲獎

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
全國創新創業總會今日公布17位2022年創業楷模得獎人。圖／新創總會提供
全國創新創業總會今日公布17位2022年創業楷模得獎人。圖／新創總會提供

全國創新創業總會今（30）日公布17位2022年創業楷模得獎人，總統蔡英文今早接見獲獎者時，除了感謝楷模們常年對國家經濟與社會的貢獻，也強調政府將永遠和企業界站在同一陣線，希望海內外楷模們持續擔任政府後盾，不畏全球瞬息萬變的經濟局勢挑戰，立足台灣、布局全球，行銷全世界，讓台灣有更大的力量因應各項變局。

根據經濟部最新出版「2022年中小企業白皮書」，2021年台灣中小企業超過159萬家，占全體企業逾98%，創歷年新高，而在台灣，中小企業合計創造920萬人就業機會，堪稱台灣經濟最重要的骨幹。

今年度獲獎的創業楷模中，產業分布廣泛，涵蓋食品餐飲、生技醫療、電子電機、汽車零件、營建工程、家具及金屬製造等，譬如長期深耕車用零件的虎山實業，還有將美學文化帶進居家生活的恆隆行貿易，都是隱形冠軍；走過疫情，隨著消費復甦，國內連鎖餐飲的創業者大放異彩，譬如擁有麥味登、炸鷄大獅及REAL 真‧Café‧Bread等品牌的揚秦國際，以及成功將台灣道地早午餐文化推展至中國大陸的晨間廚房餐飲，和打造Q Burger的饗樂餐飲實業，掌舵者均獲得肯定。

值得注意的是，今年17位得獎人中，有5位海外創業家，包括泰基電梯董事長林黎郎、震興實業副總裁趙禹翔、榮惠集團董事長劉世璘、大新總經理劉佳原、佳日科技董事長簡永昌，不約而同響應南向政策，在泰國、越南等地站穩市場，成為市場先行者。

新創總會表示，由經濟部、僑務委員會、經濟部中小企業處指導舉辦的創業楷模獎，迄今已連續辦理45屆，希望藉此獎項，具體展現創業家「資源連結、典範擴散、扶植新創及回饋社會」的四大價值。

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