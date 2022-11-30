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蔡英文：從今年到2026 政府投入950億強化中小企業韌性

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今天接見中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人，她表示，期待得獎人將經驗分享出去，鼓勵社會上更多人，尤其是年輕世代，投入創新創業的行列。她也說，從今年開始到2026年，政府要投入950億元預算，以跨部會的力量，強化中小企業的經營韌性。

蔡總統致詞時表示，每年年底，都會邀請國內外創業楷模以及相扶獎得獎人，來到總統府交流互動。這是因為中小企業的活力以及創新創業的能力，對台灣非常重要。她也在每一年的交流過程中，感受到大家對事業的熱情和努力。

蔡總統指出，在海外打拚的得獎人克服資源、語言等各種挑戰，不僅在國外有卓越的成就，更為台灣產業打開寬闊的國際市場。她要恭喜所有得獎人，並期待大家把自己的經驗分享出去，鼓勵社會上更多人，尤其是年輕世代，投入創新創業的行列。

蔡總統提到，根據瑞士洛桑管理學院公布的2022年「世界競爭力年報」中，台灣排名第7，是2013年以來的最佳表現。尤其是「企業家精神」，及「每千人研發人力」項目，更是高居世界第一。

蔡總統強調，面對後疫情時代的國際變局，政府會持續協助中小企業的經營發展，推動各項活絡經濟的措施，讓大家一起把握商機，加速產業轉型。

蔡總統表示，「投資台灣三大方案」已經延長到2024年，目前為止吸引超過上千家企業，投資金額超過1.8兆元。這個月，行政院院會也已經通過「中小企業整體競爭力提升方案」。從今年開始到2026年，政府要投入950億元預算，以跨部會的力量，強化中小企業的經營韌性。

蔡總統說，相信努力打拚的台灣中小企業，在結合政府的支持、新創總會的協助，將會有更多的機會與空間，在全球發光發熱，「我們一起來努力，讓台灣能夠更好。」

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