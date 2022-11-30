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雲林褒忠園區確定進二階環評 開發面積擴大有雜音

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

環保署今（30）日召開環評大會，通過雲林褒忠產業園區應進入二階環評。褒忠園區開發面積達268公頃，預計引進食品製造業、倉儲業、機械設備製造等產業，不過今日會中對於開發面積過大仍有雜音，農委會認為應更有共識後再考量，然而雲林縣政府則主張應盡速開發，強調地方發展不能再拖。

經濟部在中南部推動五大產業園區，其中嘉義中埔、水上、台南新市、北高雄等四園區，都已先後通過環評審查，僅剩雲林褒忠園區。

褒忠園區原先開發面積99公頃，被環委認為刻意規避100公頃的二階環評門檻，隨後重新調整，一舉將開發面積提高到268公頃，並自願進入二階環評，今日在環評大會中，經環評委員確定應進入二階。

經濟部表示，褒忠園區鄰近產業用地趨向飽和，使用率達99%，初步調查有23家在地廠商，產業需地面積約154公頃，達褒忠園區產業用地的九成四，預計投入的產業以食品及飼品製造業、倉儲業為主。

農委會代表指出，雖正面看待園區適度引入農業加值產業，但對於開發面積擴大到268公頃，一直有與經濟部協商，農產業廠商相較科技業需地較少，希望開發面積能核實評估，有共識後再推動，對於引入產業占比、集中度也應有更明確說明。

但雲林縣政府代表則說，過去20幾年來，雲林完全無產業園區開發，「相當悲哀！」，導致人口不斷流失，在地很期待褒忠園區盡速開發，過去討論99公頃、270公頃，已整整浪費掉一年，希望別再繼續討論面積問題，再討論下去又要一年，「人生沒有很多一年可以等下去！」縣府主張，應在循環經濟基礎上，盡速開發。

環評委員則要求，在後續審查中，開發單位應加強各項汙染排放控制，減輕對周遭既有農地影響。

環評 經濟部 製造業

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