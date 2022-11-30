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工作人口高齡化 55歲以上有工作者較十年前增逾百萬人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（30）日發布「2020年人口及住宅普查總報告統計結果」，其中在工作狀況部分，發現55歲以上有工作者較十年前增加逾百萬人，且占全體有工作者比率也逼近二成，顯見我國工作人口逐漸高齡。

根據主計總處資料顯示，2020年我國各年齡層有工作者比率均呈增加，其中55歲以上有工作者228.9萬人，較2010年增加103.1萬人，增幅高達82%，且55歲以上有工作者占全體有工作者比率18.7%，和十年前相較則增7.2個百分點。

而在15歲以上民間常住人口（不含軍人及監管人口）2064.3萬人中，有工作者1225.9萬人，占59.4%，較十年前增加12.5%。其中，男性有工作者比率為 66.5%，較十年前略升1個百分點，女性為52.7%，則明顯上升4.2個百分點，男、女性有工作者比率差距逐漸減小。

高齡化社會儼然已成趨勢，我國不僅工作人口逐漸高齡，根據主計總處統計也發現，我國高齡家戶居住狀況也日益明顯，2020年戶內有65歲以上高齡者計282.7萬戶，其中獨居戶56.9萬戶，占20.1%，完全高齡同住戶35.7萬戶，占12.6%，部分高齡戶190.1萬戶，占67.2%。

戶內均為65歲以上高齡者家戶計92.6萬戶，較十年前增34.1萬戶，其住宅為屋齡30年以上者計有62.4萬戶。

獨居 高齡化

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