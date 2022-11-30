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公平會三名新任委員獲立院通過 保費喊漲將持續調查

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

立法院經濟、司法及法制委員會今（30）日審查通過，行政院函送公平交易委員會委員提名名單，包含辛志中、顏雅倫及李師榮，預計任期從明年2月1日至2027年1月31日止。

公平會現任委員魏杏芳、蔡文禎及謝智源三人，任期至2023年1月31日屆滿，行政院依公平會組織法規定，上月底提名委員辛志中、顏雅倫及李師榮三人。

立委關注三位被提名委員的法律背景能否因應經濟專業，以及對數位經濟、網路平台壟斷的態度。 行政院秘書長李孟諺表示，此次提名的三位委員雖然都是法律背景，但針對針對財金相關法令的專業，三人都獲得肯定。

針對民進黨立委黃世杰詢問，在網路廣告的市場有8成是由Meta和Google瓜分，造成一般受眾認知權力、公平交易、計價主導等方面受到影響，歐美各國均有提出因應法制，而公平會有沒有因應對策，或是相關的配套方法。

辛志中回應，首先要考量平台和爭議方之間有無交易存在，當一方市場占有率很大，就能以獨佔事業、濫用市場力量的觀點去處理。

顏雅倫表示，就交易關係來說，買廣告可能是跟廣告主，但在使用者方面，比較困難的是平台沒有跟使用者收費，但必須督促平台明確機制、充分揭露資訊。李師榮則回應，需加強產業調查，建立一個處理原則和機制。

此外，民進黨立委邱議瑩提出，外送平台foodpanda跟店家契約存在公平疑慮，而foodpanda亞洲地區營業額66億，因違反公平交易法開罰200萬，邱議瑩指出大企業、集團等營業收入高，與裁罰的罰緩相較有失比例，詢問委員看法。

辛志中回應，企業之間的合作談判如果有談判地位不平等，濫用市場地位，就是《反托拉斯法》要著力的地方，foodpanda跟店家的契約行為，公平會仍持續觀察，但一般來說公平會不會介入企業談判。

對於明年保費醞釀上調，民進黨立委高嘉瑜質疑產險業齊聲喊漲，已構成聯合行為，公平會應該著手處理；公平會主委李鎂回應表示，不是漲價就違反公平法，公平會會持續調查處理，有聯合行為就會開罰。

公平會 廣告 民進黨

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