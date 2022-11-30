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通膨數據失真？ 立委：檢討衡量指標

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】主計處公布的消費者物價指數（CPI）被質疑無法反映真實通膨情況。主計總處主計長朱澤民30日接受媒體訪問時表示，通膨如果是正常市場現象的話，不能強制抑制。民眾黨立委張其祿則提出，主計處數據總與民眾感受大相逕庭，呼籲主計處應重新檢討調整衡量經濟狀況的指標。

經濟成長很無感

外界質疑主計總處編列的消費者物價指數（CPI）無法反映真實通膨情況，尤其是房租嚴重低估。主計總處主計長朱澤民30日接受媒體訪問時表示，如果通膨是市場現象的話，必須要尊重，否則會干擾到資源的正常分配。但他也說，但如果當中出現如聯合壟斷、囤積聚集等非法行為，行政部門就要處理。

國民黨立委費鴻泰感嘆說，近期報導指出，台灣家庭收支在全球排名名列前茅，但在通膨、升息的狀況下，全台灣人都不相信，顯見經濟成長讓民眾相當無感，呼籲「主計處要加油」。

民眾黨立委張其祿也指出，每次主計處談消費者物價指數時，都與民眾感受大相逕庭，主計處應思考如何反應物價上漲的真實狀況，如列入租金指數等數據。他指出，否則經濟指標一旦失真，就會給民眾政府在塗脂抹粉的感覺，呼籲「主計處應重新檢討思考計算經濟狀況的指標」。

國安基金護盤退場？

台股30日加權指數開盤下跌31點，金融及航運類股同步走低，資金流向中小型股，包括汽車、觀光、傳產族群上揚，對於國安基金護盤有沒有明確的退場時機？

財政部政務次長阮清華回應，「現在台股相對比較平穩」，不過未來的不確定因素還是很多，所以國安基金護盤的部分要等到國安基金管理委員會有決議後，才能夠依照決議來處理。他也強調，目前沒有規劃要退場。

中國的白紙運動讓全球股市呈現大幅震盪，對台灣會不會造成衝擊？阮清華表示，還要再持續觀察，主要是說，對這個整個供應鏈到底有沒有影響？這一部分我們後續還要去密切關注。

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國安基金 消費者物價指數 通膨

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