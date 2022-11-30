獨家／台灣風力發電 首次穩定發電量達1GW以上

台灣風力發電發威，根據台電網站統計，台灣風力發電（含陸域發電及離岸發電）於今天上午3時20分突破1,023MW（百萬瓦），為台灣風力首度穩定突破1GW（10億瓦），上午近8時甚直發電量達到歷史紀錄1,165MW，截至今天15時則穩定維持在1GW。

根據台電網站，台灣風力發電曾在23日晚間19時50分首次突破1,039MW，但稍縱即逝，只維持了20分鐘就跌回1,000MW以下；今天則是穩定維持在1GW以上超過12小時以上，可說是今天是風力發電首次穩定發出1GW。

台電表示，隨著離岸風電建置及併網量增加，要穩定突破1GW發電量是時間問題，23日因為季風增加，所以有史上第一次突破1GW，但隨著季風減緩又掉回來，今天則有辦法穩定維持超過半天。

台電說，台灣風力發電已具備GW等級的發電量，只要風力允許都有機會穩定發出1 GW以上；隨著未來離岸風電建置量持續增加，將會成為風力發電的常態。