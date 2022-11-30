經濟日報大贏家 獲消費者權益報導獎特優

備受新聞界矚目的「111年消費者權益報導獎」，今天下午舉行頒獎典禮，經濟日報今年總計獲得四座獎項，其中經濟日報資深記者邱金蘭以「樂透防疫保單夢碎 」獲得平面及網路（文字）即時報導獎特優，另外「失智者的金融危機」專題， 獲得平面及網路（文字）類專題報導獎優勝。

消費者權益報導獎今年邁入第17屆，本次總計129件參賽作品，經過激烈競爭只有41件作品獲獎。參賽作品議題多元，飲食類新聞參賽比例最高，議題包括食品添加物、廣告不實等；另外，疫情消費新聞，包括疫情下網購詐騙，網路閱聽權益保障，以及防疫保單等話題。

主辦單位特別邀請行政院副院長沈榮津出席，擔任頒獎人；他表示，每件參賽作品報導，都代表消費者心聲，不但能督促業者應該守法，也協助政府機關發掘潛在問題，塑造更優質的消費生活環境，期盼媒體繼續提供優質消費報導，提升各界對消費者權益重視，建構更安全的消費環境。

台灣步入高齡化社會，共伴產生愈來愈多的失智人口，經濟日報資深記者邱金蘭 、仝澤蓉、徐珮君與林安妮，以「失智者的金融危機」專題，深入挖掘金融現場的失智者困境，舉凡重複臨櫃領錢、忘了如何操作ATM，甚至遭到金融剝削，讓生活陷入困境。

另外，疫情之下，台灣掀起防疫保單風暴，從搶買、停售、續保到理賠，爭議不斷的現象，甚至許多在國外工作的人回不了家，進而衍生出金融糾紛，邱金蘭以「樂透防疫保單夢碎 」獲得平面及網路（文字）即時報導獎特優；邱金蘭和何佩儒還以「被偷走的人生」、「理專A錢追追追」獲得平面及網路（ 文字）即時新聞獎佳作。

本次聯合報系獲獎作品還包括，甘芝萁的報導「疫後旅遊停看聽」， 吳淑君、陳雅玲的「租屋黑市」，以及郭政芬、蔡容喬、吳淑君、陳雅玲的「揭開快篩試劑成本內幕」則分別獲得平面及網路（ 文字）類專題報導獎和即時新聞獎。