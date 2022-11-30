快訊

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟日報大贏家 獲消費者權益報導獎特優

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
經濟日報記者邱金蘭（右）以「樂透防疫保單夢碎」獲得「111年消費者權益報導獎」平面及網路（文字）即時新聞獎特優。記者林安妮/攝影
經濟日報記者邱金蘭（右）以「樂透防疫保單夢碎」獲得「111年消費者權益報導獎」平面及網路（文字）即時新聞獎特優。記者林安妮/攝影

備受新聞界矚目的「111年消費者權益報導獎」，今天下午舉行頒獎典禮，經濟日報今年總計獲得四座獎項，其中經濟日報資深記者邱金蘭以「樂透防疫保單夢碎 」獲得平面及網路（文字）即時報導獎特優，另外「失智者的金融危機」專題， 獲得平面及網路（文字）類專題報導獎優勝。

消費者權益報導獎今年邁入第17屆，本次總計129件參賽作品，經過激烈競爭只有41件作品獲獎。參賽作品議題多元，飲食類新聞參賽比例最高，議題包括食品添加物、廣告不實等；另外，疫情消費新聞，包括疫情下網購詐騙，網路閱聽權益保障，以及防疫保單等話題。

主辦單位特別邀請行政院副院長沈榮津出席，擔任頒獎人；他表示，每件參賽作品報導，都代表消費者心聲，不但能督促業者應該守法，也協助政府機關發掘潛在問題，塑造更優質的消費生活環境，期盼媒體繼續提供優質消費報導，提升各界對消費者權益重視，建構更安全的消費環境。

台灣步入高齡化社會，共伴產生愈來愈多的失智人口，經濟日報資深記者邱金蘭 、仝澤蓉、徐珮君與林安妮，以「失智者的金融危機」專題，深入挖掘金融現場的失智者困境，舉凡重複臨櫃領錢、忘了如何操作ATM，甚至遭到金融剝削，讓生活陷入困境。

另外，疫情之下，台灣掀起防疫保單風暴，從搶買、停售、續保到理賠，爭議不斷的現象，甚至許多在國外工作的人回不了家，進而衍生出金融糾紛，邱金蘭以「樂透防疫保單夢碎 」獲得平面及網路（文字）即時報導獎特優；邱金蘭和何佩儒還以「被偷走的人生」、「理專A錢追追追」獲得平面及網路（ 文字）即時新聞獎佳作。

本次聯合報系獲獎作品還包括，甘芝萁的報導「疫後旅遊停看聽」， 吳淑君、陳雅玲的「租屋黑市」，以及郭政芬、蔡容喬、吳淑君、陳雅玲的「揭開快篩試劑成本內幕」則分別獲得平面及網路（ 文字）類專題報導獎和即時新聞獎。

防疫保單 失智 疫情

延伸閱讀

經濟日報社論／加入CPTPP 先打贏認知作戰

經濟日報社論／後疫情時代企業轉型思維

經濟日報社論／台版晶片法案恐得不償失

經濟日報社論／新政局成形 執政者當自省

相關新聞

工業局5G成果發表 四家網通台商獲關鍵美商青睞

經濟部工業局「5G+產業生態鏈推動計畫」今（30）日舉辦年度成果發表會。本次展會主題「玩學5G ∙ 3亮登場」，其中，經...

全球需求放緩 台經院：10月製造業續亮代表低迷黃藍燈

台經院今天公布10月製造業景氣信號，全球終端需求受通膨、升息影響續呈下滑，產業鏈進行庫存調整，製造業需求面、售價面等指標...

台歐盟第八屆產業對話 明年進一步深化交流有共識

經濟部部長王美花與歐盟執委會成長總署總署長Kerstin Jorna於昨（29）日透過視訊方式，共同主持「第8屆台歐盟產...

經濟日報大贏家 獲消費者權益報導獎特優

備受新聞界矚目的「111年消費者權益報導獎」，今天下午舉行頒獎典禮，經濟日報今年總計獲得四座獎項，其中經濟日報資深記者邱...

物流業前三季年增近三成 智慧商業暨物流展現過去成果

物流業更因為電子商務交易熱絡呈現巨幅成長，今年前三季營收達3,588億元，年增近三成。經濟部商業司本（30）日舉辦智慧商...

財政部對陸製毛巾反傾銷落日調查 明年底前結果出爐

財政部今（30）日公告對自中國大陸產製進口毛巾產品，展開反傾銷稅第三次落日調查，依規定，財政部與經濟部將分別展開傾銷調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。