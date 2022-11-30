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物流業前三季年增近三成 智慧商業暨物流展現過去成果

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

物流業更因為電子商務交易熱絡呈現巨幅成長，今年前三季營收達3,588億元，年增近三成。經濟部商業司本（30）日舉辦智慧商業暨物流成果發表活動，邀請多家業者展現過去成果。

經濟部商業司長蘇文玲表示，疫情逐漸過去，民眾生活邁入常態，國內的商業服務業者同步迎來更多的挑戰與機會。國內批發、零售與物流業者在疫情中展現高度韌性，運用智慧科技在服務模式、作業流程、顧客體驗上求新求變，不僅挺過難關，更在產業創新轉型的浪潮中站穩腳步，打出了好成績。

本次成果發表邀請多位零售與物流領域的業者專題分享，也安排多家合作業者分別就零售服務商模創新、物流服務智慧加值、商業服務數位轉型及倉儲應用智動升級等主題，透過分場論壇來分享推動的實務經驗。

其中，良興電子賴志達總經理以零售全通路科技運營為主題，大方分享其轉型心法，以及在轉型變革下，良興組織分工的調整歷程與人才養成的重點。

KPMG張智淵協理亦帶著大家觀測疫情後，企業如何開始省思營運目標，並分享多個ESG創新與數位服務案例。

中天眼鏡分享如何利用店中櫃聯合行銷以及跨店聯盟售後服務，提高顧客的黏著度；新竹物流則提出數據分析人才應具備的特質，以及如何影響其內部的創新應用走向；全日物流則跟大家介紹甫開幕的大林冷鏈物流中心內，所引進的各項先進自動化技術。

現場亦同步展示企業如何活用智慧科技，改造服務內容，創新商業獲利模式。三創園區利用數位券，與周邊中小店家共同打造數位消費生活圈；天和鮮物結合旅遊交通與旅宿業者，共同帶動澎湖漁產的線上線下整合銷售；而準時達與米特交通所展出的「以物就人」自動化倉儲揀貨服務，以及全程溫控不斷鏈的低溫生鮮商品配送服務，更是此次活動展示的亮點之一。

疫情 經濟部 電子商務

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