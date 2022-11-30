經濟降溫期 第一金投信：剛性需求支撐公用事業股價

美股歷經近兩個月反彈走勢後，近期投資人重新關注美國大型企業裁員、經濟衰退等疑慮，聯準會在11月會議紀要提出，經濟下行風險與放緩升息預警，第一金投信指出，過去每當美國經濟步入降溫期，科技股可能面臨庫存調整、波動風險提升等情形，公用事業類股如水電瓦斯等在民生必需、剛性需求及政策保護下，表現亮眼。

根據Bloomberg資料統計，過往美國製造業PMI降溫階段，平均歷時27個月，期間公用事業股皆見上揚，平均上漲18.57%，較標普500指數上漲1.27%，表現突出 ，第4季以來，公用事業基礎建設基金平均漲幅6.8%。

儘管近期美國通膨略有降溫，不過，聯準會在12月與明年第1季仍存在升息預期，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說，高物價、高利率帶來的景氣寒風，削減消費支出、與企業投資意願；不過，公用事業股中的水電瓦斯相關個股，仍受惠於日常民生需求的穩定性，與通膨調價連動性，如：電力相關事業訂價具備參考通膨調價機制，運輸網路與水資源則採固定周期調價機制，輸配送管線等則是採滯後通膨調價機制等，這也使得公用事業股股息變動成長性相對可期。

從公用事業的營運與收益成長性觀察，林志映分析，目前公用事業投資標的偏重於成熟市場，如美國、加拿大、西歐、澳洲等國，成熟國家的政治長期穩定度高，產業營運變動低，政府政策延續性高，保障利潤空間，整體而言對於獲利與現金流的掌握度相對較佳。

第一金投信表示，全球緊縮環境短期仍難以轉向，公用事業股相較大盤，擁有長期穩定的股息配發水準，Bloomberg資料統計，MSCI公用事業股在過去10年的平均股利配發率近九成，遠高於MSCI世界指數平均股利配發率53%，整體公用事業不僅收益穩定度高，且企業分紅政策也相對積極。

除了傳統的公用事業需求穩定度外，隨全球減碳政策火力全開，林志映也看好公用事業朝向全球淨零發展的綠色新方向，例如：傳統的水電瓦斯產業，必須往再生能源推動、提升能源效率、節能與儲電基礎設施轉型規劃，包含如發展智慧電網、太陽能板、充電設施等，這些產業轉型的政策推動下，也有助於推動公用事業中長期營運動能向上。

第一金投信說，投資人在全球景氣面臨降溫階段，公用事業股受景氣循環的影響程度較小，整體投資組合穩定度高，建議投資人採定期定額方式，配置該類基金，掌握穩定現金流與資產收益成長機會。