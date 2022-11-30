全球需求放緩 台經院：10月製造業續亮代表低迷黃藍燈

台經院今天公布10月製造業景氣信號，全球終端需求受通膨、升息影響續呈下滑，產業鏈進行庫存調整，製造業需求面、售價面等指標表現不佳，但因股市加權指數呈現小跌3.54%，跌幅較上月明顯減緩，加上製造業廠商看壞當月景氣表現比重大幅減少，10月整體製造業景氣信號值10.97分，較9月微升0.17分，燈號亮出第八個代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院表示，全球終端需求受通膨、升息影響續呈下滑趨勢，產業鏈持續進行庫存調整，惟高效能運算、車用電子、資料中心等需求仍殷，加上國際品牌智慧手機新機拉貨，抵消部分需求減幅。在國內製造業方面，受到全球終端需求疲軟影響，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據出現連續第2個月翻黑，影響需求面、售價面等指標表現。

另一方面，股市雖因市場憂心美中科技戰升級對電子、半導體帶來衝擊，加權指數呈現小跌3.54%，跌幅較上月相比已明顯減緩，加上製造業廠商看壞當月景氣表現比重大幅減少，推升經營環境指標表現。整體製造業景氣信號值由111年9月10.80分，增加0.17分至10月10.97分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

10月景氣信號各主要組成項目觀察，僅2項目分數減少、其餘項目分數增加，經試算模型加權後，信號值增加0.17分。其中以經營環境面增加0.35分，增幅最大，其次原物料投入、成本面分別增加0.18分、0.07分，而需求面減少0.22分減幅最大，售價面則減少0.21分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院表示，整體來看，儘管高效能運算、車用電子等市場需求仍在，新台幣兌美元匯率持續走貶，及部分一線業者在製程技術與產能布局仍具領先優勢，然全球受到通膨、升息影響，消費性需求持續呈現疲弱態勢，客戶陸續縮減或遞延訂單，廠商投資、購料轉趨保守，因此製造業景氣燈號10月出現今年第8個低迷的黃藍燈。

展望未來，雖然時值歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，國際油價也連續2個月出現跌破每桶百美元關卡，但俄烏戰爭引發的能源價格效應仍持續刺激通膨，全球經濟可能在2023年進一步放緩，尤其美歐經濟因升息緊縮政策而呈現急劇降速，來自印度、東協等亞洲新興市場經濟體表現將牽動明年經濟成長。

另一方面，中國大陸因美國近來加大科技管制法規，限縮高科技業發展，科技議題將成為美中爭霸的主要環節之一，這對科技產品逾三成銷往中國的台灣來說，其影響如何？目前大陸因疫情問題，且富士康鄭州廠因疫情影響Apple iPhone 14 pro產能，最近又有防疫封控引爆抗爭運動，產業供應鏈短缺隱憂再度浮現，台灣製造業以中國為生產基地居多，中國經商環境變化亦會影響台灣製造業表現，將成為觀察重點之一。