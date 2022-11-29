台中港離岸風電貨物裝卸量較去年同期成長近三倍攀新高

台中港發展「離岸風電作業母港」成效顯現，台中港務分公司今(29)日公布今年前十月貨物裝卸量累計已達1億1,506萬噸，約與去年同期持平，其中離岸風電貨物裝卸量占1,168萬噸，較去年同期293噸成長近三倍，創歷史新高。

台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港營運迄今已滿46年，因應國內經濟發展及航運市場演變，台中港務分公司積極投資港區各項軟、硬體設施，並配合國家政策，成功轉型並打造離岸風電及綠能產業基地。

陳榮聰指出，今年在港區各產業界共同努力下，前十月貨物裝卸量已達1億1,506萬噸，並以離岸風電貨物裝卸量較去年同期增加875萬噸，成長量近三倍，營運績效最為亮眼。

此外，台中港規劃的「離岸風電國產化專區」共計107.3公頃土地，進駐廠商在今年也初收具體成果。其中，天力離岸風電科技公司完成首支本土葉片製造，並且成功安裝在哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳風場。

西門子歌美颯(Siemens Gamesa)離岸風力再生能源公司，再投資承租12公頃土地，用來擴展既有的機艙組裝廠能量，同時計畫生產風電其他相關零組件。

陳榮聰表示，台中港除了配合國家政策作為離岸風電作業母港之外，也積極發展港區觀光事業。

由台灣港務公司委託震大集團旗下震一興業營運的海運發展學院園區，與歐洲第二大國際連鎖酒店品牌「金鬱金香集團(Golden Tulip Hotel)」合作打造國際級酒店-震大金鬱金香酒店，甫於11月對外試營運。

陳榮聰說，這不僅是台中海線地區首家國際品牌酒店，並目標成為台灣首家歐洲Green Key認證的綠色環保旅館，可望為港區帶來更多元的觀光風貌。