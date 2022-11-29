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美國晶片法案影響台灣經濟？主計總處這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處昨天發布最新經濟預測，大幅下修今明兩年經濟成長率，其中點出影響經濟四大不確定因素，也包括美國半導體法案。主計總處表示，美國晶片法案對台灣廠商直接影響是不能出口到大陸，間接影響則是大陸需求減少，導致減少對台灣訂單，整體存在某些不確定因素，但並沒有很明顯影響因素。

主計總處今天大幅下修今、明年經濟成長率為3.06%、2.75%。其中列出影響台灣經濟前景的4大不確定性，分別是中國大陸封控措施調整進程對全球經濟的影響，各國貨幣政策與美元走勢對國際金融市場的衝擊，美國晶片法案及歐洲類似法案對全球半導體供應鏈調整的影響，以及俄烏戰爭、中東地區地緣政治風險與極端氣候等對國際原物料價格走勢的影響。

對於美國晶片法案對台灣經濟影響為何，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，晶片法案對台灣影響是重要產業出口及生產活動，直接影響是如果有美國某些設備或技術，不能出口到大陸；有些則是間接影響，例如有些不能在中國大陸生產，或是大陸沒有需求就不會下單，甚至像大陸向美國採購高階晶片，美國會對台灣下單，這部分以後就沒有。但相對來說，很多原本由大陸供應的訂單，可能轉到台灣，會有轉單效應。

他說，這些都會是影響關鍵產業重要因素，但因國內也有推出半導體租稅優惠法案，這部分此次尚未納入考慮。

美國 晶片

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