快訊

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

民進黨對「這件事」認知落差大 公衛學者：不檢討，立委總統也會輸

桃園市長選戰分水嶺 大數據專家揭「這件事」是關鍵

環保署推廣綠能屋頂 目標兩年推1,000處

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放。環保署提供
環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放。環保署提供

環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放，環保署副署長沈志修今（29）日表示，未來將盤點1,000處村里屋頂裝設太陽光電，預計兩年內完成。

環保署表示，過去環保署曾參加經濟部「中央機關公有屋頂聯合標租」，但因屋頂可設置面積較小、部分遮陰及設置有空中花園等因素，導致無光電業者願意承租。

不過後來主婦聯盟環境保護基金會分享公民電廠設置經驗，公民電廠一般設置面積僅需40坪以上，日照每日至少超過2小時以上即可，環保署於是著手研擬將屋頂提供民間團體設置太陽光電板的可行性，將租賃契約友善化，並順利於今年3月完成標租給「綠主張綠電合作社」，在合作社與署內同仁努力之下，僅費時半年即完成太陽光電板設置，並於今年9月併聯掛表發電，至今運轉良好，平均日照2.8小時。

環保署表示，屋頂約110坪，共設置357片太陽能光電板，設置容量為126.7kWp，一年約可發電14.8萬度，約是環保署總用電量14％，並減少約74.3公噸二氧化碳排放；而屋頂出租發電回饋百分比為10%，因此一年還可得到回饋金約7萬5,800元。

沈志修指出，環保署規畫優先從「低碳永續家園」銀、銅級的1222個村里社區做起，未來複製成功模式，預計盤點1,000個屋頂裝設太陽光電，提升基層民眾能源轉型與節能管理的概念，使更多屋頂參與太陽能發電，實踐「臺灣2050淨零排放路徑及策略」目標。

環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放。環保署提供
環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放。環保署提供

太陽光電 環保

延伸閱讀

環保署頂樓設置太陽能光電板 1年可發14.8萬度電

電動機車補助 不退場

謝國樑擬送5萬輛電動機車 環保署：可自行籌措財源

王國材說不補助私人運具 謝國樑陣營回應了

相關新聞

今年台灣人均GDP超越日韓？主計長今天改口了

國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均 GDP 可望首度超越日本及韓國，成為東亞第一。主計長朱澤民十月在立院答詢時表示...

大陸封控可望放寬 台塑化董座陳寶郎：油價一定漲

大陸國務院今（29）日下午緊急發布記者會，針對封控管理表示：「快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。」外界推測...

GDP直直落！主計總處下修今年GDP3.06％ 明年2.75％不保三

主計總處今天發布最新經濟預測，大幅下修今年全年經濟成長率為3.06%，差點不保三；明年也從3.05%下修為2.75%，則...

通膨數據民眾不埋單 眾專家能有解方？

從近期主計總處所公布消費者物價指數(CPI)來看，已下滑至3%以下意味著台灣的通膨壓力已經獲得緩解，不過，雖然官方數據已經下滑，但從民生角度來看，大多數民眾都覺得自己的荷包還是壓力頗大，看起來好像是台灣民眾實際感受與政府的數據大相逕庭，這中間落差到底怎麼回事？

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

全球經濟瀰漫悲觀氛圍，國內經濟成長率也跌跌不休。主計總處今（29）日下修今年全年經濟成長率為3.06%，較8月3.76%...

國民黨質疑明年電價將大漲 經濟部：比起國際很溫和

國民黨立院黨團今（29）日舉行記者會質疑選後電價大幅是否上漲，經濟部指出，各國能源價格大漲，此為全球性的現象。同時，各國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。