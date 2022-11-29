環保署推廣綠能屋頂 目標兩年推1,000處

環保署將大樓屋頂租賃給公民電廠，預計每年發電14.8萬度電，減少約74.3公噸二氧化碳排放，環保署副署長沈志修今（29）日表示，未來將盤點1,000處村里屋頂裝設太陽光電，預計兩年內完成。

環保署表示，過去環保署曾參加經濟部「中央機關公有屋頂聯合標租」，但因屋頂可設置面積較小、部分遮陰及設置有空中花園等因素，導致無光電業者願意承租。

不過後來主婦聯盟環境保護基金會分享公民電廠設置經驗，公民電廠一般設置面積僅需40坪以上，日照每日至少超過2小時以上即可，環保署於是著手研擬將屋頂提供民間團體設置太陽光電板的可行性，將租賃契約友善化，並順利於今年3月完成標租給「綠主張綠電合作社」，在合作社與署內同仁努力之下，僅費時半年即完成太陽光電板設置，並於今年9月併聯掛表發電，至今運轉良好，平均日照2.8小時。

環保署表示，屋頂約110坪，共設置357片太陽能光電板，設置容量為126.7kWp，一年約可發電14.8萬度，約是環保署總用電量14％，並減少約74.3公噸二氧化碳排放；而屋頂出租發電回饋百分比為10%，因此一年還可得到回饋金約7萬5,800元。