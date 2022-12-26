綠色金融品牌的領導者 擘畫下一個永續黃金10年

以「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」，透過雙軌策略，創造企業內部與整體社會的永續環境，成為綠色金融品牌的領導者。

乾旱、洪水、熱浪、大火，近年來在全球各地輪番上演，氣候危機不再是「不願面對的真相」，而是「必須面對的事實」，全球政府、企業紛紛響應2050年達到淨零碳排（Net Zero）訴求，積極倡議綠色轉型，淨零碳排賽局已然來臨。

面對越來越熱的地球，身為地球公民一員的國泰人壽，懷抱「一個優質的永續企業，要為社會帶來安定力量及幸福感」的使命，藉由「企業永續」及「數位創新」兩大DNA，與全集團齊力面對這場氣候戰役。

國泰金控今年正式成為全球再生能源倡議「RE100」成員，是台灣首家通過「RE100」審查的金融業者，身為國泰金控最大子公司，國泰人壽同樣以「永續地球」為願景，並承諾將在2030年，全台所有服務據點100% 使用綠電、2050年達到淨零碳排。

國泰人壽將發揮來自金融保險業的專業與勇氣，透過「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」雙軌策略，擘劃下一個黃金10年的「綠色永續」決勝點。

淨零碳排賽局已然來臨，國泰人壽藉由「企業永續」及「數位創新」兩大DNA，擘劃下一個黃金10年的「綠色永續」決勝點。 圖／國泰人壽提供

永續勢在必行 關鍵之一是綠色金融

國家發展委員會今年初公布「台灣2050淨零排放路徑圖」，以科技研發、氣候法制兩大基礎面向，推動台灣淨零轉型，宣示國家邁向綠色永續發展各階段的重要目標與策略。

「RE100」、「淨零碳排」、「能源轉型」等，儼然成為未來各產業發展的關鍵趨勢，當各界仍認為許多「碳排大戶」將首當其衝，為減碳負起全責時，有許多專家學者已拋出，「金融」才是推動永續發展的其中關鍵力量。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，金融業在整個綠色轉型中，扮演至關重要角色，因為無論順應國際趨勢，或遵循政府「淨零碳排」的法規政策，企業皆須獲得投資支持，例如當企業因應低碳轉型，將既有建築、產線設備改為省電節能較佳的設施，抑或是研發綠色商品時，都需要資金的支持，因此金融業勢必扮演產業轉型的驅動角色。

李宜樺直言，「沒有資金，產業就無法轉型；產業無法轉型；國家就難以轉型」，如此環環相扣、牽一髮而動全身的局面，讓金融業背負著各界期待，成為帶領台灣產業轉型的動力。

「這個世界的轉動，需要金融來帶動」她進一步引述政府間氣候變化專門委員會（IPCC）專家所說，金融業擔負如此重責，儼然成為綠色轉型巨輪的推手，勢必得對投資與放款決策謹慎，在這場淨零賽局中，透過放款、投資標的轉型，將資金挹注到ESG、低碳轉型做得好的產業，「不僅對世界好、台灣好，對自己也好」。

李宜樺建議，除了關注國內的永續政策外，也須持續關注國際倡議，並做好綠色行銷、凝聚ESG共識，然而在綠色轉型過程裡，效益難立即顯現，她認為更需要企業領導人有遠見地布局，制定短、中、長期計畫來達成。

國泰人壽長年不遺餘力地落實永續行動，身為台灣最大機構投資人之一，從2015年就遵循聯合國責任投資原則（PRI），善盡投資人責任，積極發揮正向影響力，將環境、社會與公司治理（ESG）納入投資決策考量，排除投資對環境、社會有負面影響的爭議性產業，並審慎監控投資標的ESG表現，也發揮自身資金的影響力，促進企業重視ESG、設定減碳目標等管理措施，共同為台灣的淨零之路努力。

最日常的金融生活 就是最實在的永續行動

事實上，國壽自2012年推行無紙化服務，業務同仁改變以往攜帶大疊紙本文件奔波，轉成手捧iPad走天下，近年更推動遠距投保，多年來透過電子保單、數位服務，大幅減少碳足跡及紙張消耗，經計算光從2012年至2019年，省下的紙張就相當於78棟台北101大樓高度，國壽更領先壽險業界獲得環保署頒發首張、也是唯一一張「減碳標籤」，保戶購買保單的同時也是購買「綠色商品」。

國泰人壽自2012年推行無紙化服務，光從2012年至2019年，省下的紙張就相當於78棟台北101大樓高度。 圖／國泰人壽提供

為了正視金融業約有90%的碳排量來自用電，國壽果斷推動職場大改造，降低營運對環境的衝擊。除了將空調、照明設備，更換成節能環保設計，辦公傢俱也選購永續材質，更捨棄以往的固定座位，改採共享工作空間，使樓地板面積更有效運用，不僅節能減碳、活化空間，還讓職場變得更靈活、人性化，目前試辦的單位，就能減少使用30至40%樓面積，用電量大幅降低。

透過問卷調查，國壽發現疫情也讓同仁習慣了遠距辦公型態，於是逐步提升分流居家辦公比例，不但有效節能，也傾聽同仁心聲，並吸引喜歡彈性工作時間、空間的新鮮人，「不僅達到實際營運減碳效果，同時提供員工更好的工作環境」，讓永續行動結合幸福職場，創造雙贏。

國泰人壽推動職場大改造，除了將空調、照明設備，更換成節能環保設計，辦公傢俱也選購永續材質，並採共享工作空間，使樓地板面積更有效運用，達到節能減碳、活化空間的效果。 圖／國泰人壽提供

「台灣產業面臨的減碳壓力，國泰有責任協助大家一起面對」，面對全球2050年淨零碳排的呼聲，許多承租商辦大樓的企業有綠電需求，卻礙於非電號持有者難輕易取得綠電，國泰人壽索性變身為「綠房東」，透過一次採購較大量的綠電，滿足承租戶的綠電需求，帶動企業落實低碳營運目標，並成立太陽能專案投資公司「國泰電業」，全力支持、推動國內再生能源產業發展。

從推動無紙化數位服務、塑造節能的綠色職場，到投資低碳永續產業，原來最日常的金融生活，就能創造最實在的永續行動。國泰人壽發揮自身核心職能，實踐「零碳營運轉型」、「低碳投資配置」的關鍵行動，並將綠色行動列入高管績效評核，帶動超過3萬名國壽同仁，齊心協力為減碳動起來。

綠色金融品牌的領導者 放大永續影響力

面對氣候戰役，無人能置身事外，做為「綠色金融品牌」領導者，國泰人壽落實企業內部的零碳營運轉型，並藉由低碳投資及議合外部企業，持續發揮影響力，協助台灣邁向綠色永續未來，與社會一同守護地球環境，減緩地球暖化。

國泰人壽做為「綠色金融品牌」領導者，藉由低碳投資及議合外部企業，協助台灣邁向綠色永續未來。 圖／國泰人壽提供

翻轉氣候危機、創造永續環境，已刻不容緩，邁向60週年的國壽，已陪伴台灣走過一甲子的歲月，始終未忘初心，在下一個黃金10年，國壽擦亮品牌，重塑保險新價值，在「持續創新、穩健前行」的同時，也秉持「大樹為您撐傘，讓人生總是好天氣」的使命。

國壽不僅要為社會、環境帶來穩定力量，也要為下一代守護這塊美麗家園，讓地球這美好的環境代代相傳。

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home