挖掘你的所有可能 超越時代的人才樣貌

因應數位時代「變」與「快」，跨領域多元人才是未來主流，唯有不斷學習，才能在瞬息萬變的時代站穩步伐前進。

一個「What if We Could」精神，展開國泰人壽全新的「職場人才轉型3力」，引領每個國泰人勇敢踏出舒適圈，透過自學、共學、共享的方式，不斷為職涯注入新能量，讓自己不只和時代一起改變，還能改變下一個時代。

「國泰人壽恆常不變的，就是不斷在改變！」正因為一直保持與時俱進的靈活思維，國泰人壽在2019年早已觀察到數位時代的快節奏步調，許多新創科技企業跨界建立金融生態系，傳統金融人才不積極轉型，隨時可能會被趨勢取代。

「What if」代表無限想像，「We Could」意味著我們可以，形塑一個國泰人壽全新職場文化，注入勇氣、敏捷、跨域，預見超越金融的未來人才。

國泰人壽建構信任開放的職場、多元跨域學習新文化，每個國泰人都能無懼挑戰、超越金融、開創未來。 圖／國泰人壽提供

數位趨勢洪流 用線上自學增強韌性

「心態決定一切！」身為第一線業務員，不只要有核心專業知識，也要懂得如何運用數位工具，同時加強稅務知識和健康預防醫學等專業；而內勤人員迎戰fintech金融服務創新浪潮，除了跨域學習大數據科技，也能運用UI、UX（使用者介面、體驗設計）等商業思維能力，更敏捷地回應市場需求的頂尖人才。

跨域學習的面向百百種，國泰人壽不強迫同仁「該學什麼」，而是由同仁來告訴公司「他想學什麼」，讓同仁對學習有期待感。

早在疫情發生前，國泰人壽就和Hahow合作推出線上學習平台，當疫情演變成三級警戒，國泰人壽進一步推出「威課講堂」，為同仁打造不受時空限制、隨時都可以學習的環境。

國泰人壽借重外部學習平台，是因為Hahow的線上學習平台擁有多元化課程，能夠補足內部培訓的缺口，並且滿足同仁各樣學習需求，同時，Hahow推出的課程內容緊跟世界趨勢，無論是疫情初期最熱門的職場技能、投資理財，三級警戒期間民眾需要的身心紓壓課程，或是區塊鏈、元宇宙等前瞻趨勢，Hahow都能一站滿足。

「Hahow把外面的趨勢帶進企業，讓員工在企業內就能掌握市場脈動，擁有全方位視野。」Hahow共同創辦人黃彥傑表示。

隨著疫情進入三級警戒，國泰人壽更快速反應遠距，開啟遠距線上學習，在內部推動「威課講堂」大型線上直播課程，讓內部知識相互流通，每週平均3場直播，課程主題涵蓋健康、行銷、金融專知、管理、數位力等，平均每場參與人次都有700-800人，疫情期間更達到上千人，更在第一時間協助同仁升級網路、筆電等設備，方便行動辦公，並趁勢搭建各式訓練平台。

國泰人壽推動「威課講堂」大型線上直播課程，為同仁打造不受時空限制、隨時都可以學習的環境。 圖／國泰人壽提供

「學習」對國泰人壽同仁來說不是被動的要求，而是自主、自由、充滿驚喜的生活態度。為了鼓勵同仁樂在學習，國壽同仁無論透過內部學習平台或是其他管道，只要學習時數累計達8小時，就可以申請一天「學習假」，運用獎勵制度建構完善且正向的學習文化。

此外，觀察到新世代年輕人喜歡展現自己的特質，國泰人壽打造「共享學堂」，營造共學文化——「大家各自卡關，那就試著集體突破！」。

「共享學堂」提供舞台讓年輕人展現自己學到的東西，獲得榮譽感和價值感，也讓學到的東西可以被實際運用，讓訓練成效更扎實。

不僅如此，國泰人壽舉辦「MDRT共學研討會」，鼓勵同仁把在MDRT美國總會學到的內容帶回來，透過彼此深度分享提升學習成效，一來能夠學以致用，二來可以在公司內部擴大影響效應，從2019年有337人參與，至2022年已有900人參與。

國泰人壽舉辦「MDRT共學研討會」，鼓勵同仁把在MDRT美國總會學到的內容帶回來，透過彼此深度分享提升學習成效。 圖／國泰人壽提供

與國泰人壽長期合作推動「翻轉教育」的台大教授葉丙成指出，「未來人才的價值，不是取決於你能做多少事，而是能不能提出新的解決方案、抓住新的契機？」。

因此，不管是外勤或內勤人員，都需要擁有不同面向的能力，「如果只有單一專業，你想得到的方法別人都已經做得差不多了。」只有擁有跨領域多元能力的斜槓人才，才有機會想出獨特的點子。

「進步的企業不是逼員工學習，而是透過學習幫員工『開眼』，企業用多元、開放的角度看待員工的學習。」葉丙成認為，企業的思維不單一狹窄，員工就有機會感受到世界的趨勢，看到以前大家沒看到的問題。

敏捷工作、高效對話 建構靈活的超級團隊

為激發持續學習的動力，有別於一般企業，國泰人壽將「學習」納入考核，同仁在年初和主管討論「今年的職涯發展」，訂定好個人發展計畫，由公司提供學習資源，年底再來檢視成效，讓夥伴能夠穩定掌握學習節奏，堅持往前持續進步。

面對數位科技日新月異，國泰人壽也打造全方位敏捷高效團隊，除了由上到下傳遞敏捷思維，開辦主管敏捷講座、工作坊並實際演練，促使高管願意改變和授權，同時實施敏捷種子培訓，首屆共培育45位同仁擔任敏捷種子，在實戰中擴大敏捷影響力，並鼓勵員工考取國際敏捷證照，至今累積92位同仁取得國際敏捷證照（PMI／PSM），並建立員工專屬敏捷論壇，推動落實敏捷思維於公司團隊與重點專案管理應用。

打造全方位敏捷高效團隊，除了由上到下傳遞敏捷思維，開辦主管敏捷講座、工作坊並實際演練，促使高管願意改變和授權這件事。 圖／國泰人壽提供

和敏捷力並重的，是同仁的對話力。新世代人才必須具備對話力，才能精準傳達、形成共識與互信溝通的目標，並且擴大影響力。國泰人壽針對高階主管展開透過長達6個月系統化培育，並透過持續練習，深化主管及員工的對話技巧及心態，建立共同對話語言，並搭配非正式的活動，組成小組對話力共學圈，創造輕鬆互動實作環境，拉近組織層級溝通距離，營造良好的對話互動氛圍。

「勇敢」可以有各種定義 未來人才正在崛起

多元人才轉型方向已確定，至於如何定義，就掌握在每個人手中！「勇敢」沒有標準定義，未來人才也沒有特定的樣貌。

國泰人壽相信，建構信任開放的職場、多元跨域學習新文化，不是一個事件，也沒有時間表，這是全體國泰人共學、共享、共創的過程。期盼透過學習，培養商品行銷、金控共銷、組織發展、財稅專知、其他等全方位理財能力。，在即將來臨的超高齡社會中成為保護的「新家人」，透過日常陪伴關懷，給予保戶最實際的幫助。

「為台灣培植下一個時代所需的關鍵人物！」是國泰人壽的嶄新思維，當每位同仁、每個層級所面對的挑戰都不同，只要人人都願意並且習慣去想「我可以多做一些什麼?」卓越是必然的結果。每個國泰人都能無懼挑戰、超越金融、開創未來，讓產業和世界看見「What if We Could」。

更多勇敢故事，國泰人壽60週年「未來，勇不設限」：https://event.udn.com/cathaylife60/index.html#home