風電、觀光齊加持 台中港亮眼營運成果創佳績

台中港營運迄今已滿46年，因應國內經濟發展及航運市場的演變，台中港務分公司積極投資港區各項軟、硬體設施，並適時調整經營管理作為以配合國家政策，從而打造離岸風電及綠能產業基地，蛻變成今日的台中港。

今(2022)年，在港區各界的夥伴們共同努力下，1-10月貨物裝卸量已達1億1,506萬噸，並以離岸風電貨物裝卸量較去年同期增加875萬噸，成長量近三倍，其營運績效最為亮眼。

此外，台中港務分公司所規劃之「離岸風電國產化專區」共計107.3公頃土地，進駐廠商在今年已初收具體成果，天力離岸風電科技股份有限公司完成首支本土製造葉片，並且成功安裝在哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳風場；西門子歌美颯（Siemens Gamesa）離岸風力再生能源股份有限公司再投資承租12公頃土地，用來擴展既有的機艙組裝廠能量，同時計畫生產風電其他相關零組件；未來台中港務分公司仍將本於在地港口營運者角色，持續與相關產業密切交流與合作，攜手共創綠能產業的嶄新局面。

台中港除了配合國家政策作為離岸風電作業母港之外，亦積極發展港區之觀光事業，由台灣港務公司委託震大集團旗下震一興業公司營運的海運發展學院園區，與歐洲第二大的國際連鎖品牌「金鬱金香集團」(Golden Tulip Hotel)合作打造之國際級酒店-震大金鬱金香酒店，甫於11月對外試營運，不僅是台中海線首家國際品牌酒店，並目標成為台灣首家歐洲Green Key認證的綠色環保旅館，可望為港區帶來更多元的觀光風貌。